В Екатеринбурге стартовала детская программа Международного фестиваля молодёжи

Тысяча подростков в возрасте от 14 до 17 лет собралась в Екатеринбурге на Детской программе Международного фестиваля молодёжи — 2026. Участники приехали более чем из 100 стран мира, а организатором программы выступило «Движение Первых».

Тысяча подростков со всего мира собралась на фестивале молодёжи в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Движение Первых

Старт программе дало театрализованное шоу «Голоса большого мира» в «Доме Первооткрывателей». Девизом фестиваля в этом году стала фраза «Следуй за мечтой».

«Наша главная цель — сделать Международный фестиваль молодёжи точкой притяжения и искреннего единения для подростков со всего мира», — рассказал председатель правления «Движения Первых», Герой России Артур Орлов.

Для участников подготовили 17 лабораторий и творческих мастерских. Подростки смогут заниматься наукой, спортом, IT, медиа, предпринимательством и другими направлениями, а также разрабатывать собственные международные проекты.

Отдельную площадку посвятили технологиям будущего. Там участникам покажут российские разработки в области космоса, искусственного интеллекта, робототехники и экологии. В детской редакции подростки смогут попробовать себя в журналистике, записывая новости, подкасты и ролики.

Ещё одним форматом станет «День в семье Первых»: 15 зарубежных участников проведут день в российских семьях. В финале программы подростки представят 60 проектов, созданных вместе с экспертами.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о программе Международного фестиваля молодёжи — 2026 в Екатеринбурге. В городе запланировано около 650 мероприятий, включая концерты, спортивные события, культурные проекты и встречи с молодыми лидерами из разных стран. Одним из событий 12 сентября стала высадка Аллеи культурного кода у УрФУ.