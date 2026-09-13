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Регион
Опубликовано 13 сентября, 11:45

Пятиметровую кулебяку испекли на фестивале молодёжи в Екатеринбурге

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Пятиметровую русскую кулебяку и курник весом более 16 килограммов приготовили в Екатеринбурге на гастрофестивале «Вкусы народов мира». Он проходит в рамках Международного фестиваля молодёжи.

«Мы приготовили великолепную русскую многослойную кулебяку. Её основой стало бездрожжевое слоёное тесто, а каждый слой начинки мы разделили русскими блинами», — рассказал ТАСС шеф-повар Андрей Виноградов.

Помимо гигантской кулебяки, повара приготовили традиционный русский курник весом более 16 килограммов. Блюда стали частью программы, знакомящей участников МФМ с кухней разных народов.

На площадке представлены блюда народов России и стран — участниц фестиваля. Всего над гастрономической программой работают около 100 поваров.

За время фестиваля команда рассчитывает приготовить порядка 20 тысяч бесплатных дегустационных порций для гостей и участников МФМ.

Участники фестиваля молодёжи высадили Аллею культурного кода в Екатеринбурге
Участники фестиваля молодёжи высадили Аллею культурного кода в Екатеринбурге

Ранее Life.ru рассказывал о старте Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге, который объединил тысячи участников из России и других стран. Старт программе дало театрализованное шоу «Голоса большого мира» в «Доме Первооткрывателей». Девизом фестиваля в этом году стала фраза «Следуй за мечтой».

Больше новостей о молодёжных проектах и общественной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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