«Репетитор по...курам»: россияне платят от 3 тысяч рублей за уроки птицеводства

Казалось бы, чтобы завести несколько кур на даче, отдельный преподаватель не нужен. Построил курятник, купил птицу, насыпал корм — и дальше всё должно работать само.

На практике вопросы начинаются почти сразу.

Чем кормить? Какой должна быть вентиляция? Чем обработать помещение? Почему птица болеет? Нужна ли вакцинация? Как повысить яйценоскость? И что делать, если хочется не обычных несушек, а, например, почти полностью чёрных кур Аям-Цемани?

На все эти вопросы сегодня тоже можно нанять преподавателя.

Новый герой — 39-летний Аскар Кенжибаев, ветеринарный врач и орнитолог. Он родился в Саратовской области, сейчас живёт и работает в Москве. Консультировать по птицеводству начал около десяти лет назад, а полноценным обучением занимается примерно четыре года.

Одна онлайн-консультация стоит от 3000 рублей, а выездное занятие в пределах Москвы — от 7000 рублей.

И учиться к нему приходят далеко не только профессиональные фермеры.

С курами — с самого детства

Первый опыт птицеводства у Аскара появился ещё задолго до ветеринарного образования.

Он вырос в сельской местности, где семья постоянно держала кур.

Поэтому кормить птицу, убирать за ней и помогать родителям с содержанием приходилось с детства.

После обучения в ветеринарных учебных заведениях интерес превратился уже в профессию.

Аскар работал на птицефабрике, получал практический опыт лечения, вакцинации, кормления и содержания птицы, а затем начал переносить профессиональные знания в личные подсобные хозяйства.

Ветеринар и орнитолог Аскар Кенжибаев консультирует владельцев птицы около десяти лет. Фото предоставлено героем публикации

Сначала помощь была практически дружеской.

— Ко мне обращались родные, друзья и знакомые, просили помочь разобраться в проблемах и недостатках содержания. Так пришло понимание, что своими знаниями можно делиться и с другими людьми, — рассказывает он.

Постепенно консультации стали отдельным направлением работы.

Чему вообще можно учить владельца кур

Иногда человек приходит буквально с нулём знаний.

Он только собирается завести птицу — и не понимает, с чего начинать.

Тогда приходится разбирать весь процесс: выбор птицы, питание, устройство курятника, оборудование, профилактику заболеваний и основы содержания.

Но чаще, по словам Аскара, главный запрос связан со здоровьем.

На занятиях разбирают кормление, содержание, профилактику болезней и другие основы птицеводства. Фото предоставлено Аскаром Кенжибаевым

— Основные вопросы — лечение и поддержание здоровья птицы, — объясняет специалист.

Владельцы спрашивают о паразитах, дезинфекции помещений, кормлении и причинах снижения продуктивности.

На производственных площадках задачи становятся более экономическими: например, как повысить яйценоскость или эффективность выращивания мясной птицы.

В небольших хозяйствах проблема обычно куда конкретнее: «Что происходит с моими курами и как сделать так, чтобы они нормально жили?»

«Репетитора по курам» нанимают юристы, силовики и специалисты по драгоценным камням

Единого портрета ученика здесь нет.

Есть люди, которые только переехали за город и впервые решили завести несколько несушек.

Есть опытные птицеводы, которым понадобился взгляд ветеринарного специалиста.

Иногда специалисту нужно приехать в хозяйство и оценить условия содержания птицы на месте. Фото предоставлено Аскаром Кенжибаевым

А есть клиенты, чья основная работа вообще никак не связана с сельским хозяйством.

Среди учеников Аскара были специалисты по недвижимости, эксперты по драгоценным камням и сотрудники правоохранительной сферы.

— Очень много людей разных профессий и возрастов. Их объединяет общая любовь к курочкам и интерес к их разведению, — говорит Кенжибаев.

Для кого-то небольшое хозяйство становится хобби.

Другие со временем начинают воспринимать его уже как бизнес.

Один клиент предложил ветеринару переехать к нему

Самый необычный запрос вообще выходил далеко за пределы обычной консультации.

Один из владельцев хозяйства предложил Аскару поселиться на территории коттеджного посёлка.

Идея была в том, чтобы специалист постоянно находился рядом и уже на месте помогал развивать птицеводческое хозяйство.

Но бывают необычными не только условия работы, но и сами куры.

Одному из клиентов особенно нравилась порода Аям-Цемани — птицы с характерной очень тёмной пигментацией.

Человек настолько увлёкся именно этой породой, что хотел строить своё хозяйство вокруг неё.

Так что запрос «хочу разводить кур» на практике может означать совершенно разные проекты — от десятка несушек на участке до коллекции редкой птицы.

Пришёл без опыта — построил хозяйство

Особенно Аскару запомнился ученик из Раменского района по имени Вячеслав.

Тот пришёл практически без опыта и хотел заниматься мясным направлением — выращивать бройлеров.

Начинать пришлось с нуля.

Для одних владельцев куры остаются загородным хобби, для других постепенно превращаются в небольшой бизнес. Фото предоставлено Аскаром Кенжибаевым

При этом у клиента было принципиальное условие: он хотел выстроить хозяйство без применения антибиотиков, вакцин и других ветеринарных препаратов.

Здесь важно уточнить: отказ от вакцинации или необходимого лечения сам по себе не является универсальной безопасной стратегией для птицеводства. Решения о профилактике и лечении должны зависеть от условий хозяйства, эпизоотической ситуации и рекомендаций ветеринарного специалиста.

По словам Аскара, конкретно этому ученику удалось организовать хозяйство в выбранном им формате.

— Он очень быстро всё освоил, усвоил информацию, применил — и всё получилось. Сейчас у него уже хорошо налаженное хозяйство, — рассказывает консультант.

Первые результаты — через две-три недели

Учиться птицеводству годами перед покупкой первой курицы не требуется.

По опыту Кенжибаева, человеку обычно хватает пяти-шести занятий, чтобы получить базовое понимание процесса.

Некоторым нужно ещё меньше — одна, две или три встречи, если уже есть собственный опыт и требуется разобрать только конкретные вопросы.

— В целом двух-трёх недель людям хватает, чтобы начать получать какой-то результат, — говорит он.

Но многое зависит от задачи.

Научиться правильно кормить небольшое стадо — одна история.

С нуля спроектировать курятник, подобрать оборудование и запустить полноценное хозяйство — совсем другая.

Главные вопросы владельцев связаны со здоровьем кур, кормлением и снижением продуктивности. Фото предоставлено Аскаром Кенжибаевым

Поэтому продолжительность обучения определяет сам ученик вместе со специалистом.

Курятник тоже приходится проектировать

Обучение не заканчивается на самой птице.

Один из регулярных блоков вопросов — помещение.

Клиенты спрашивают, как правильно построить курятник, какое оборудование покупать и как организовать пространство.

Отдельная тема — санитарная обработка.

Паразиты, инфекции и неправильные условия содержания могут быстро превратить первоначально приятное загородное хобби в постоянную борьбу с проблемами.

Поэтому консультант рассматривает хозяйство целиком: птица, кормление, помещение, оборудование и профилактика.

Именно из этого, а не только из выбора красивой породы, складывается птицеводство.

Консультация по видеосвязи — от 3000 рублей

Заниматься можно как очно, так и дистанционно.

Основной формат — онлайн-консультации.

Одна такая встреча стоит от 3000 рублей.

Если необходимо приехать непосредственно в хозяйство, посмотреть птицу и условия её содержания на месте, стоимость начинается от 7000 рублей за выездное занятие.

Формат подбирается индивидуально: иногда достаточно показать проблему по видеосвязи и разобрать схему содержания, а иногда специалисту необходимо увидеть само хозяйство.

И очередной предмет нашей «Продлёнки» получился, пожалуй, самым хозяйственным.