«Репетитор по...курам»: россияне платят от 3 тысяч рублей за уроки птицеводства
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Life.ru продолжает «Продлёнку» — цикл о необычных знаниях, которым россияне учатся за деньги. Ветеринар Аскар Кенжибаев рассказал, кто нанимает «репетитора по курам», сколько стоит консультация и можно ли за несколько недель разобраться в собственном хозяйстве.
Курсы по птицеводству помогают новичкам разобраться во всём — от выбора кур до устройства курятника. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Казалось бы, чтобы завести несколько кур на даче, отдельный преподаватель не нужен. Построил курятник, купил птицу, насыпал корм — и дальше всё должно работать само.
На практике вопросы начинаются почти сразу.
Чем кормить? Какой должна быть вентиляция? Чем обработать помещение? Почему птица болеет? Нужна ли вакцинация? Как повысить яйценоскость? И что делать, если хочется не обычных несушек, а, например, почти полностью чёрных кур Аям-Цемани?
На все эти вопросы сегодня тоже можно нанять преподавателя.
Life.ru продолжает «Продлёнку» — цикл о необычных знаниях и навыках, которым взрослые россияне готовы учиться за деньги.
Новый герой — 39-летний Аскар Кенжибаев, ветеринарный врач и орнитолог. Он родился в Саратовской области, сейчас живёт и работает в Москве. Консультировать по птицеводству начал около десяти лет назад, а полноценным обучением занимается примерно четыре года.
Одна онлайн-консультация стоит от 3000 рублей, а выездное занятие в пределах Москвы — от 7000 рублей.
И учиться к нему приходят далеко не только профессиональные фермеры.
С курами — с самого детства
Первый опыт птицеводства у Аскара появился ещё задолго до ветеринарного образования.
Он вырос в сельской местности, где семья постоянно держала кур.
Поэтому кормить птицу, убирать за ней и помогать родителям с содержанием приходилось с детства.
После обучения в ветеринарных учебных заведениях интерес превратился уже в профессию.
Аскар работал на птицефабрике, получал практический опыт лечения, вакцинации, кормления и содержания птицы, а затем начал переносить профессиональные знания в личные подсобные хозяйства.
Ветеринар и орнитолог Аскар Кенжибаев консультирует владельцев птицы около десяти лет. Фото предоставлено героем публикации
Сначала помощь была практически дружеской.
— Ко мне обращались родные, друзья и знакомые, просили помочь разобраться в проблемах и недостатках содержания. Так пришло понимание, что своими знаниями можно делиться и с другими людьми, — рассказывает он.
Постепенно консультации стали отдельным направлением работы.
Чему вообще можно учить владельца кур
Иногда человек приходит буквально с нулём знаний.
Он только собирается завести птицу — и не понимает, с чего начинать.
Тогда приходится разбирать весь процесс: выбор птицы, питание, устройство курятника, оборудование, профилактику заболеваний и основы содержания.
Но чаще, по словам Аскара, главный запрос связан со здоровьем.
На занятиях разбирают кормление, содержание, профилактику болезней и другие основы птицеводства. Фото предоставлено Аскаром Кенжибаевым
— Основные вопросы — лечение и поддержание здоровья птицы, — объясняет специалист.
Владельцы спрашивают о паразитах, дезинфекции помещений, кормлении и причинах снижения продуктивности.
На производственных площадках задачи становятся более экономическими: например, как повысить яйценоскость или эффективность выращивания мясной птицы.
В небольших хозяйствах проблема обычно куда конкретнее: «Что происходит с моими курами и как сделать так, чтобы они нормально жили?»
«Репетитора по курам» нанимают юристы, силовики и специалисты по драгоценным камням
Единого портрета ученика здесь нет.
Есть люди, которые только переехали за город и впервые решили завести несколько несушек.
Есть опытные птицеводы, которым понадобился взгляд ветеринарного специалиста.
Иногда специалисту нужно приехать в хозяйство и оценить условия содержания птицы на месте. Фото предоставлено Аскаром Кенжибаевым
А есть клиенты, чья основная работа вообще никак не связана с сельским хозяйством.
Среди учеников Аскара были специалисты по недвижимости, эксперты по драгоценным камням и сотрудники правоохранительной сферы.
— Очень много людей разных профессий и возрастов. Их объединяет общая любовь к курочкам и интерес к их разведению, — говорит Кенжибаев.
Для кого-то небольшое хозяйство становится хобби.
Другие со временем начинают воспринимать его уже как бизнес.
Один клиент предложил ветеринару переехать к нему
Самый необычный запрос вообще выходил далеко за пределы обычной консультации.
Один из владельцев хозяйства предложил Аскару поселиться на территории коттеджного посёлка.
Идея была в том, чтобы специалист постоянно находился рядом и уже на месте помогал развивать птицеводческое хозяйство.
Но бывают необычными не только условия работы, но и сами куры.
Одному из клиентов особенно нравилась порода Аям-Цемани — птицы с характерной очень тёмной пигментацией.
Человек настолько увлёкся именно этой породой, что хотел строить своё хозяйство вокруг неё.
Так что запрос «хочу разводить кур» на практике может означать совершенно разные проекты — от десятка несушек на участке до коллекции редкой птицы.
Пришёл без опыта — построил хозяйство
Особенно Аскару запомнился ученик из Раменского района по имени Вячеслав.
Тот пришёл практически без опыта и хотел заниматься мясным направлением — выращивать бройлеров.
Начинать пришлось с нуля.
Для одних владельцев куры остаются загородным хобби, для других постепенно превращаются в небольшой бизнес. Фото предоставлено Аскаром Кенжибаевым
При этом у клиента было принципиальное условие: он хотел выстроить хозяйство без применения антибиотиков, вакцин и других ветеринарных препаратов.
Здесь важно уточнить: отказ от вакцинации или необходимого лечения сам по себе не является универсальной безопасной стратегией для птицеводства. Решения о профилактике и лечении должны зависеть от условий хозяйства, эпизоотической ситуации и рекомендаций ветеринарного специалиста.
По словам Аскара, конкретно этому ученику удалось организовать хозяйство в выбранном им формате.
— Он очень быстро всё освоил, усвоил информацию, применил — и всё получилось. Сейчас у него уже хорошо налаженное хозяйство, — рассказывает консультант.
Первые результаты — через две-три недели
Учиться птицеводству годами перед покупкой первой курицы не требуется.
По опыту Кенжибаева, человеку обычно хватает пяти-шести занятий, чтобы получить базовое понимание процесса.
Некоторым нужно ещё меньше — одна, две или три встречи, если уже есть собственный опыт и требуется разобрать только конкретные вопросы.
— В целом двух-трёх недель людям хватает, чтобы начать получать какой-то результат, — говорит он.
Но многое зависит от задачи.
Научиться правильно кормить небольшое стадо — одна история.
С нуля спроектировать курятник, подобрать оборудование и запустить полноценное хозяйство — совсем другая.
Главные вопросы владельцев связаны со здоровьем кур, кормлением и снижением продуктивности. Фото предоставлено Аскаром Кенжибаевым
Поэтому продолжительность обучения определяет сам ученик вместе со специалистом.
Курятник тоже приходится проектировать
Обучение не заканчивается на самой птице.
Один из регулярных блоков вопросов — помещение.
Клиенты спрашивают, как правильно построить курятник, какое оборудование покупать и как организовать пространство.
Отдельная тема — санитарная обработка.
Паразиты, инфекции и неправильные условия содержания могут быстро превратить первоначально приятное загородное хобби в постоянную борьбу с проблемами.
Поэтому консультант рассматривает хозяйство целиком: птица, кормление, помещение, оборудование и профилактика.
Именно из этого, а не только из выбора красивой породы, складывается птицеводство.
Консультация по видеосвязи — от 3000 рублей
Заниматься можно как очно, так и дистанционно.
Основной формат — онлайн-консультации.
Одна такая встреча стоит от 3000 рублей.
Если необходимо приехать непосредственно в хозяйство, посмотреть птицу и условия её содержания на месте, стоимость начинается от 7000 рублей за выездное занятие.
Формат подбирается индивидуально: иногда достаточно показать проблему по видеосвязи и разобрать схему содержания, а иногда специалисту необходимо увидеть само хозяйство.
И очередной предмет нашей «Продлёнки» получился, пожалуй, самым хозяйственным.
На предыдущих уроках взрослые учились жонглировать, управлять снами и писать японские иероглифы. А здесь домашнее задание может оказаться максимально буквальным: построить курятник, разобраться с кормом — и сделать так, чтобы его обитатели наконец перестали болеть.