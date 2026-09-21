От сестринского дела до перевода с кошачьего: чему читатели Life.ru готовы учиться после 30 лет

Life.ru спросил читателей в Дзене, на что они потратили бы 10 тысяч рублей, если бы деньги разрешалось отдать только репетитору. Поводом стал наш цикл «Продлёнка» — о людях, которые продолжают учиться уже во взрослом возрасте.

За выходные публикацию с опросом в Dzen посмотрели больше 20 тысяч раз. Правда, довольно быстро выяснилось: читателей волнует не только вопрос, чему учиться, но и сколько сегодня вообще можно получить за 10 тысяч рублей.

Самым заметным ответом стала шутка о «репетиторе по выживанию на унизительную пенсию» — комментарий собрал больше 160 положительных реакций. Другой читатель предложил просто сходить на эти деньги в «Пятёрочку» со своим пакетом, ещё один заметил, что «за десятку сейчас и кошка не чихнёт».

Но среди тех, кто всё-таки согласился потратить деньги именно на занятия, получился довольно неожиданный список.

Читатели выбирали иностранные языки, риторику, каллиграфию и академическую живопись. Кому-то захотелось научиться играть на гуслях, саксофоне или ксилофоне, кому-то — освоить чайную церемонию, уход за плодовыми деревьями, работу с эпоксидной смолой или 3D-моделирование.

Один из самых популярных вариантов звучал особенно широко: читательница призналась, что разрывается между гуслями, джигитовкой и каллиграфией. Нашлись и желающие освоить сестринское дело, массаж, таможенное и налоговое право.

Отдельная категория — навыки «просто для себя». Среди ответов были японская каллиграфия, приготовление белёвской пастилы, поиск предков и даже попытка наконец разобраться в покере. А один из читателей сформулировал, пожалуй, самый универсальный запрос: «научиться кошачьему языку», потому что кот хозяина понимает, а хозяин кота — далеко не всегда.

При этом спор о сумме оказался не менее показательным, чем сами ответы. Несколько участников обсуждения заметили, что 10 тысяч рублей сегодня могут покрыть лишь несколько индивидуальных занятий, особенно если речь идёт о языках, спорте или профессиональном обучении.

Получился довольно точный портрет взрослой «продлёнки»: люди хотят учиться не только тому, что пригодится в работе. В списке желаний соседствуют повышение квалификации, турецкий язык для отпуска, каллиграфия, садоводство, музыка и навыки, которые нужны исключительно ради удовольствия.

И, судя по комментариям, главный вопрос взрослого ученика звучит уже не «не поздно ли начинать?», а «сколько уроков я вообще могу себе позволить?»

В цикле «Продлёнка» Life.ru проверяет, чему реально можно научиться во взрослом возрасте, сколько это стоит и где обещание «освоить новый навык» заканчивается после двух занятий.