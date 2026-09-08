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Опубликовано 7 сентября, 08:19
Обновлено 8 сентября, 09:00

«Чтобы чай пёр»: Россияне платят тысячи рублей за обучение чайным церемониям

Оглавление
Из большого бизнеса — в чайную культуру
Чему можно учиться, если чай вроде бы и так все умеют заваривать
Одни хотят красиво пить чай дома, другие — сделать это профессией
Учиться можно один раз — или годами
Чай из чашки, которой больше 120 лет
«Нам нужен чай, чтобы пёр»

Life.ru продолжает «Продлёнку» — цикл о необычных знаниях, за которые россияне готовы платить. Чайный мастер Дмитрий Беляков-Романов рассказал, зачем ученикам сервиз старше 120 лет, сколько стоит обучение и почему некоторые просят подобрать им «прущий» чай.

Чайный мастер Дмитрий Беляков-Романов проводит чайную церемонию для гостей. Фото предоставлено героем публикации

Чайный мастер Дмитрий Беляков-Романов проводит чайную церемонию для гостей. Фото предоставлено героем публикации

Уметь заварить чай — это вскипятить воду и бросить пакетик в кружку. По крайней мере, так может казаться до встречи с человеком, который объяснит, что для разных сортов нужна разная температура воды, глина ведёт себя не так, как фарфор, а три чая за один вечер можно выстроить в целую последовательность — от бодрости до расслабления.

И всему этому сегодня тоже учат за деньги.

Life.ru продолжает «Продлёнку» — сентябрьский цикл о необычных знаниях и навыках, которые россияне готовы осваивать с преподавателем.

Новый герой проекта — 42-летний Дмитрий Беляков-Романов из Москвы. По образованию он юрист, окончил Академию МВД, много лет занимался бизнесом, создавал дистрибьюторские системы и производил продукты питания.

А затем решил сделать профессией то, что приносит ему удовольствие.

Последние два года Дмитрий обучает чайным церемониям — от китайской и японской до английской, индийской, марокканской и русской.

Обычный час его работы на мероприятии стоит около 10 тысяч рублей, а обучение — примерно вдвое дешевле.

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Из большого бизнеса — в чайную культуру

К чайным церемониям Дмитрий пришёл совсем не через ресторанный бизнес.

По его словам, сначала появился интерес к медитации, осознанности и различным духовным практикам. Постепенно к нему добавилось увлечение культурными традициями разных стран.

Дмитрий начал самостоятельно реконструировать церемонии.

Если его интересовала, например, марокканская традиция, он изучал её историю, искал соответствующую посуду, покупал винтажные и антикварные предметы, путешествовал и знакомился с местной культурой.

Я хотел связать свою деятельность с тонкими материями, с людьми, которые интересуются подобными вещами, и таким образом наполнить свою жизнь новыми смыслами, — рассказывает Беляков-Романов.

Постепенно личное увлечение превратилось в работу.

До этого значительную часть жизни Дмитрий посвятил торговому бизнесу: по его словам, перевозил товары между разными странами, строил крупные системы дистрибуции и занимался производством продуктов питания, в том числе для бренда «Армия России».

Но в какой-то момент решил сменить направление.

Я понял, что хочу заниматься тем, что по-настоящему приносит мне удовольствие, а не только даёт заработок, — говорит он.

Чему можно учиться, если чай вроде бы и так все умеют заваривать

На чайных церемониях Дмитрий Беляков-Романов знакомит участников с традициями чаепития, разными сортами чая и способами его заваривания. Фото предоставлено героем публикации

На чайных церемониях Дмитрий Беляков-Романов знакомит участников с традициями чаепития, разными сортами чая и способами его заваривания. Фото предоставлено героем публикации

На занятии быстро выясняется, что одного кипятка недостаточно.

Сначала Дмитрий знакомит ученика с культурой конкретной страны и объясняет, откуда появилась та или иная традиция чаепития.

После начинается практика.

Какой чай выбрать. В какой посуде его заваривать. Когда нужна глина, а когда фарфор или керамика. Как подобрать температуру воды. С чем сочетать напиток и в какой последовательности подавать несколько сортов.

По словам мастера, одну церемонию можно даже выстроить как своеобразный сценарий.

Например, начать с более бодрящего чая, продолжить сортом, располагающим к спокойной беседе, а завершить более мягким и расслабляющим.

Можно за одну церемонию выпить три вида чая и таким образом выстроить стратегию формирования состояния, — объясняет Дмитрий.

При этом описания вроде «бодрит» или «расслабляет» во многом зависят от конкретного сорта, крепости напитка и индивидуального восприятия человека.

Сам Беляков-Романов говорит, что на занятиях соединяет сразу три вещи: технику, этикет и философию чаепития.

Одни хотят красиво пить чай дома, другие — сделать это профессией

Ученики Дмитрия осваивают не только технику заваривания чая, но и этикет и философию традиционного чаепития. Фото предоставлено героем публикации

Ученики Дмитрия осваивают не только технику заваривания чая, но и этикет и философию традиционного чаепития. Фото предоставлено героем публикации

Учеников Дмитрий условно делит на несколько категорий.

Первая — люди, которые изучают чайную культуру исключительно для себя.

Они хотят разобраться, какой чай покупать, где искать хорошую посуду и как не превратить домашнюю церемонию в хаотичный набор красивых чашек и чайников.

Вторая группа приходит уже с профессиональной целью.

Есть те, кто хочет стать чайным мастером. Я с удовольствием обучаю их этому ремеслу, — рассказывает Дмитрий.

Причём обучение может закончиться первой работой.

Белякову-Романову регулярно требуются помощники на мероприятиях, поэтому лучших учеников он привлекает к собственным проектам.

Сначала человек платит мастеру за обучение, а после получения опыта ситуация меняется — уже мастер начинает платить бывшему ученику за работу на мероприятиях.

Отдельное направление — групповые мастер-классы для компаний и мероприятий.

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Учиться можно один раз — или годами

В отличие от некоторых других дисциплин «Продлёнки», здесь нет обязательного количества уроков.

По словам Дмитрия, чайную культуру можно изучать практически бесконечно: разные страны, сорта, способы заваривания, посуда и традиции дают огромный объём материала.

Но человеку, который хочет просто разобраться в основах, иногда хватает одной встречи.

Иногда людям требуется всего одно занятие, чтобы закрыть основные вопросы, понять механику — и дальше они уже могут сами развиваться и практиковать, — говорит Беляков-Романов.

Заниматься можно как очно, так и онлайн.

Обычная работа самого Дмитрия — проведение церемонии или чайного бара — обходится примерно в 10 тысяч рублей за час.

За обучение он сознательно просит примерно вдвое меньше — около пяти тысяч рублей в час.

В обучении я вижу свою миссию — передачу знаний, — объясняет мастер.

Чай из чашки, которой больше 120 лет

Самая эффектная часть некоторых церемоний Дмитрия — посуда.

В его коллекции есть настоящий английский сервиз возрастом более 120 лет.

Причём это не музейный экспонат, который ученику разрешат рассматривать только из-за стекла.

Дмитрий собирал комплект именно для того, чтобы использовать его во время церемоний.

Я целенаправленно собирал этот сервиз, чтобы создать премиальный продукт, где люди могут полностью, во всей настоящей английской атмосфере, попить чай, — говорит он.

Гости действительно пьют из антикварных чашек.

Для мастера в этом как раз и заключается ценность опыта: не просто услышать рассказ о традиционном английском чаепитии, а прикоснуться к предметам, которые сами являются частью истории.

К церемонии добавляются соответствующие сладости и рассказы о традиции.

По словам Дмитрия, особенно востребован такой формат на мероприятиях, где организаторы хотят удивить гостей чем-то необычным.

«Нам нужен чай, чтобы пёр»

Дмитрий Беляков-Романов проводит чайные церемонии разных традиций и подбирает чай и посуду под конкретный формат. Фото предоставлено героем публикации

Дмитрий Беляков-Романов проводит чайные церемонии разных традиций и подбирает чай и посуду под конкретный формат. Фото предоставлено героем публикации

Но далеко не каждый ученик приходит за историей фарфора и философскими беседами.

Один из самых неожиданных запросов Дмитрий формулирует куда проще.

Клиенты попросили подобрать им чай, который будет «прущим».

Люди хотели, чтобы чай «пёр» так, чтобы можно было на дискотеке весело отжигать, накачавшись конкретно чаем, — смеётся мастер.

По словам Дмитрия, подобрать вариант под их пожелания ему удалось.

Разумеется, обычный чай не становится наркотическим веществом: субъективные ощущения после него могут отличаться в зависимости от сорта, крепости, количества выпитого чая, содержания кофеина и индивидуальной чувствительности человека.

Но сама история отлично показывает, насколько разными бывают запросы людей, которые приходят к чайному мастеру.

Одному нужна чашка из английского сервиза XIX–XX века.

Другому — японский ритуал.

Третьему — правильная глина для китайского чая.

А четвёртому хочется просто выяснить, какой чай взять на дискотеку.

И, кажется, в нашей «Продлёнке» наконец появился предмет, на котором домашнее задание официально разрешается запивать чаем.

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Елизавета Студеникина
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