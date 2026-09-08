«Чтобы чай пёр»: Россияне платят тысячи рублей за обучение чайным церемониям
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Life.ru продолжает «Продлёнку» — цикл о необычных знаниях, за которые россияне готовы платить. Чайный мастер Дмитрий Беляков-Романов рассказал, зачем ученикам сервиз старше 120 лет, сколько стоит обучение и почему некоторые просят подобрать им «прущий» чай.
Чайный мастер Дмитрий Беляков-Романов проводит чайную церемонию для гостей. Фото предоставлено героем публикации
Уметь заварить чай — это вскипятить воду и бросить пакетик в кружку. По крайней мере, так может казаться до встречи с человеком, который объяснит, что для разных сортов нужна разная температура воды, глина ведёт себя не так, как фарфор, а три чая за один вечер можно выстроить в целую последовательность — от бодрости до расслабления.
И всему этому сегодня тоже учат за деньги.
Life.ru продолжает «Продлёнку» — сентябрьский цикл о необычных знаниях и навыках, которые россияне готовы осваивать с преподавателем.
Новый герой проекта — 42-летний Дмитрий Беляков-Романов из Москвы. По образованию он юрист, окончил Академию МВД, много лет занимался бизнесом, создавал дистрибьюторские системы и производил продукты питания.
А затем решил сделать профессией то, что приносит ему удовольствие.
Последние два года Дмитрий обучает чайным церемониям — от китайской и японской до английской, индийской, марокканской и русской.
Обычный час его работы на мероприятии стоит около 10 тысяч рублей, а обучение — примерно вдвое дешевле.
Из большого бизнеса — в чайную культуру
К чайным церемониям Дмитрий пришёл совсем не через ресторанный бизнес.
По его словам, сначала появился интерес к медитации, осознанности и различным духовным практикам. Постепенно к нему добавилось увлечение культурными традициями разных стран.
Дмитрий начал самостоятельно реконструировать церемонии.
Если его интересовала, например, марокканская традиция, он изучал её историю, искал соответствующую посуду, покупал винтажные и антикварные предметы, путешествовал и знакомился с местной культурой.
— Я хотел связать свою деятельность с тонкими материями, с людьми, которые интересуются подобными вещами, и таким образом наполнить свою жизнь новыми смыслами, — рассказывает Беляков-Романов.
Постепенно личное увлечение превратилось в работу.
До этого значительную часть жизни Дмитрий посвятил торговому бизнесу: по его словам, перевозил товары между разными странами, строил крупные системы дистрибуции и занимался производством продуктов питания, в том числе для бренда «Армия России».
Но в какой-то момент решил сменить направление.
— Я понял, что хочу заниматься тем, что по-настоящему приносит мне удовольствие, а не только даёт заработок, — говорит он.
Чему можно учиться, если чай вроде бы и так все умеют заваривать
На чайных церемониях Дмитрий Беляков-Романов знакомит участников с традициями чаепития, разными сортами чая и способами его заваривания. Фото предоставлено героем публикации
На занятии быстро выясняется, что одного кипятка недостаточно.
Сначала Дмитрий знакомит ученика с культурой конкретной страны и объясняет, откуда появилась та или иная традиция чаепития.
После начинается практика.
Какой чай выбрать. В какой посуде его заваривать. Когда нужна глина, а когда фарфор или керамика. Как подобрать температуру воды. С чем сочетать напиток и в какой последовательности подавать несколько сортов.
По словам мастера, одну церемонию можно даже выстроить как своеобразный сценарий.
Например, начать с более бодрящего чая, продолжить сортом, располагающим к спокойной беседе, а завершить более мягким и расслабляющим.
— Можно за одну церемонию выпить три вида чая и таким образом выстроить стратегию формирования состояния, — объясняет Дмитрий.
При этом описания вроде «бодрит» или «расслабляет» во многом зависят от конкретного сорта, крепости напитка и индивидуального восприятия человека.
Сам Беляков-Романов говорит, что на занятиях соединяет сразу три вещи: технику, этикет и философию чаепития.
Одни хотят красиво пить чай дома, другие — сделать это профессией
Ученики Дмитрия осваивают не только технику заваривания чая, но и этикет и философию традиционного чаепития. Фото предоставлено героем публикации
Учеников Дмитрий условно делит на несколько категорий.
Первая — люди, которые изучают чайную культуру исключительно для себя.
Они хотят разобраться, какой чай покупать, где искать хорошую посуду и как не превратить домашнюю церемонию в хаотичный набор красивых чашек и чайников.
Вторая группа приходит уже с профессиональной целью.
— Есть те, кто хочет стать чайным мастером. Я с удовольствием обучаю их этому ремеслу, — рассказывает Дмитрий.
Причём обучение может закончиться первой работой.
Белякову-Романову регулярно требуются помощники на мероприятиях, поэтому лучших учеников он привлекает к собственным проектам.
Сначала человек платит мастеру за обучение, а после получения опыта ситуация меняется — уже мастер начинает платить бывшему ученику за работу на мероприятиях.
Отдельное направление — групповые мастер-классы для компаний и мероприятий.
Учиться можно один раз — или годами
В отличие от некоторых других дисциплин «Продлёнки», здесь нет обязательного количества уроков.
По словам Дмитрия, чайную культуру можно изучать практически бесконечно: разные страны, сорта, способы заваривания, посуда и традиции дают огромный объём материала.
Но человеку, который хочет просто разобраться в основах, иногда хватает одной встречи.
— Иногда людям требуется всего одно занятие, чтобы закрыть основные вопросы, понять механику — и дальше они уже могут сами развиваться и практиковать, — говорит Беляков-Романов.
Заниматься можно как очно, так и онлайн.
Обычная работа самого Дмитрия — проведение церемонии или чайного бара — обходится примерно в 10 тысяч рублей за час.
За обучение он сознательно просит примерно вдвое меньше — около пяти тысяч рублей в час.
— В обучении я вижу свою миссию — передачу знаний, — объясняет мастер.
Чай из чашки, которой больше 120 лет
Самая эффектная часть некоторых церемоний Дмитрия — посуда.
В его коллекции есть настоящий английский сервиз возрастом более 120 лет.
Причём это не музейный экспонат, который ученику разрешат рассматривать только из-за стекла.
Дмитрий собирал комплект именно для того, чтобы использовать его во время церемоний.
— Я целенаправленно собирал этот сервиз, чтобы создать премиальный продукт, где люди могут полностью, во всей настоящей английской атмосфере, попить чай, — говорит он.
Гости действительно пьют из антикварных чашек.
Для мастера в этом как раз и заключается ценность опыта: не просто услышать рассказ о традиционном английском чаепитии, а прикоснуться к предметам, которые сами являются частью истории.
К церемонии добавляются соответствующие сладости и рассказы о традиции.
По словам Дмитрия, особенно востребован такой формат на мероприятиях, где организаторы хотят удивить гостей чем-то необычным.
«Нам нужен чай, чтобы пёр»
Дмитрий Беляков-Романов проводит чайные церемонии разных традиций и подбирает чай и посуду под конкретный формат. Фото предоставлено героем публикации
Но далеко не каждый ученик приходит за историей фарфора и философскими беседами.
Один из самых неожиданных запросов Дмитрий формулирует куда проще.
Клиенты попросили подобрать им чай, который будет «прущим».
— Люди хотели, чтобы чай «пёр» так, чтобы можно было на дискотеке весело отжигать, накачавшись конкретно чаем, — смеётся мастер.
По словам Дмитрия, подобрать вариант под их пожелания ему удалось.
Разумеется, обычный чай не становится наркотическим веществом: субъективные ощущения после него могут отличаться в зависимости от сорта, крепости, количества выпитого чая, содержания кофеина и индивидуальной чувствительности человека.
Но сама история отлично показывает, насколько разными бывают запросы людей, которые приходят к чайному мастеру.
Одному нужна чашка из английского сервиза XIX–XX века.
Другому — японский ритуал.
Третьему — правильная глина для китайского чая.
А четвёртому хочется просто выяснить, какой чай взять на дискотеку.
И, кажется, в нашей «Продлёнке» наконец появился предмет, на котором домашнее задание официально разрешается запивать чаем.