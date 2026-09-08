«Чтобы чай пёр»: Россияне платят тысячи рублей за обучение чайным церемониям

Уметь заварить чай — это вскипятить воду и бросить пакетик в кружку. По крайней мере, так может казаться до встречи с человеком, который объяснит, что для разных сортов нужна разная температура воды, глина ведёт себя не так, как фарфор, а три чая за один вечер можно выстроить в целую последовательность — от бодрости до расслабления.

И всему этому сегодня тоже учат за деньги.

Новый герой проекта — 42-летний Дмитрий Беляков-Романов из Москвы. По образованию он юрист, окончил Академию МВД, много лет занимался бизнесом, создавал дистрибьюторские системы и производил продукты питания.

А затем решил сделать профессией то, что приносит ему удовольствие.

Последние два года Дмитрий обучает чайным церемониям — от китайской и японской до английской, индийской, марокканской и русской.

Обычный час его работы на мероприятии стоит около 10 тысяч рублей, а обучение — примерно вдвое дешевле.

Из большого бизнеса — в чайную культуру

К чайным церемониям Дмитрий пришёл совсем не через ресторанный бизнес.

По его словам, сначала появился интерес к медитации, осознанности и различным духовным практикам. Постепенно к нему добавилось увлечение культурными традициями разных стран.

Дмитрий начал самостоятельно реконструировать церемонии.

Если его интересовала, например, марокканская традиция, он изучал её историю, искал соответствующую посуду, покупал винтажные и антикварные предметы, путешествовал и знакомился с местной культурой.

— Я хотел связать свою деятельность с тонкими материями, с людьми, которые интересуются подобными вещами, и таким образом наполнить свою жизнь новыми смыслами, — рассказывает Беляков-Романов.

Постепенно личное увлечение превратилось в работу.

До этого значительную часть жизни Дмитрий посвятил торговому бизнесу: по его словам, перевозил товары между разными странами, строил крупные системы дистрибуции и занимался производством продуктов питания, в том числе для бренда «Армия России».

Но в какой-то момент решил сменить направление.

— Я понял, что хочу заниматься тем, что по-настоящему приносит мне удовольствие, а не только даёт заработок, — говорит он.

Чему можно учиться, если чай вроде бы и так все умеют заваривать

На чайных церемониях Дмитрий Беляков-Романов знакомит участников с традициями чаепития, разными сортами чая и способами его заваривания. Фото предоставлено героем публикации

На занятии быстро выясняется, что одного кипятка недостаточно.

Сначала Дмитрий знакомит ученика с культурой конкретной страны и объясняет, откуда появилась та или иная традиция чаепития.

После начинается практика.

Какой чай выбрать. В какой посуде его заваривать. Когда нужна глина, а когда фарфор или керамика. Как подобрать температуру воды. С чем сочетать напиток и в какой последовательности подавать несколько сортов.

По словам мастера, одну церемонию можно даже выстроить как своеобразный сценарий.

Например, начать с более бодрящего чая, продолжить сортом, располагающим к спокойной беседе, а завершить более мягким и расслабляющим.

— Можно за одну церемонию выпить три вида чая и таким образом выстроить стратегию формирования состояния, — объясняет Дмитрий.

При этом описания вроде «бодрит» или «расслабляет» во многом зависят от конкретного сорта, крепости напитка и индивидуального восприятия человека.

Сам Беляков-Романов говорит, что на занятиях соединяет сразу три вещи: технику, этикет и философию чаепития.

Одни хотят красиво пить чай дома, другие — сделать это профессией

Ученики Дмитрия осваивают не только технику заваривания чая, но и этикет и философию традиционного чаепития. Фото предоставлено героем публикации

Учеников Дмитрий условно делит на несколько категорий.

Первая — люди, которые изучают чайную культуру исключительно для себя.

Они хотят разобраться, какой чай покупать, где искать хорошую посуду и как не превратить домашнюю церемонию в хаотичный набор красивых чашек и чайников.

Вторая группа приходит уже с профессиональной целью.

— Есть те, кто хочет стать чайным мастером. Я с удовольствием обучаю их этому ремеслу, — рассказывает Дмитрий.

Причём обучение может закончиться первой работой.

Белякову-Романову регулярно требуются помощники на мероприятиях, поэтому лучших учеников он привлекает к собственным проектам.

Сначала человек платит мастеру за обучение, а после получения опыта ситуация меняется — уже мастер начинает платить бывшему ученику за работу на мероприятиях.

Отдельное направление — групповые мастер-классы для компаний и мероприятий.

Учиться можно один раз — или годами

В отличие от некоторых других дисциплин «Продлёнки», здесь нет обязательного количества уроков.

По словам Дмитрия, чайную культуру можно изучать практически бесконечно: разные страны, сорта, способы заваривания, посуда и традиции дают огромный объём материала.

Но человеку, который хочет просто разобраться в основах, иногда хватает одной встречи.

— Иногда людям требуется всего одно занятие, чтобы закрыть основные вопросы, понять механику — и дальше они уже могут сами развиваться и практиковать, — говорит Беляков-Романов.

Заниматься можно как очно, так и онлайн.

Обычная работа самого Дмитрия — проведение церемонии или чайного бара — обходится примерно в 10 тысяч рублей за час.

За обучение он сознательно просит примерно вдвое меньше — около пяти тысяч рублей в час.

— В обучении я вижу свою миссию — передачу знаний, — объясняет мастер.

Чай из чашки, которой больше 120 лет

Самая эффектная часть некоторых церемоний Дмитрия — посуда.

В его коллекции есть настоящий английский сервиз возрастом более 120 лет.

Причём это не музейный экспонат, который ученику разрешат рассматривать только из-за стекла.

Дмитрий собирал комплект именно для того, чтобы использовать его во время церемоний.

— Я целенаправленно собирал этот сервиз, чтобы создать премиальный продукт, где люди могут полностью, во всей настоящей английской атмосфере, попить чай, — говорит он.

Гости действительно пьют из антикварных чашек.

Для мастера в этом как раз и заключается ценность опыта: не просто услышать рассказ о традиционном английском чаепитии, а прикоснуться к предметам, которые сами являются частью истории.

К церемонии добавляются соответствующие сладости и рассказы о традиции.

По словам Дмитрия, особенно востребован такой формат на мероприятиях, где организаторы хотят удивить гостей чем-то необычным.

«Нам нужен чай, чтобы пёр»

Дмитрий Беляков-Романов проводит чайные церемонии разных традиций и подбирает чай и посуду под конкретный формат. Фото предоставлено героем публикации

Но далеко не каждый ученик приходит за историей фарфора и философскими беседами.

Один из самых неожиданных запросов Дмитрий формулирует куда проще.

Клиенты попросили подобрать им чай, который будет «прущим».

— Люди хотели, чтобы чай «пёр» так, чтобы можно было на дискотеке весело отжигать, накачавшись конкретно чаем, — смеётся мастер.

По словам Дмитрия, подобрать вариант под их пожелания ему удалось.

Разумеется, обычный чай не становится наркотическим веществом: субъективные ощущения после него могут отличаться в зависимости от сорта, крепости, количества выпитого чая, содержания кофеина и индивидуальной чувствительности человека.

Но сама история отлично показывает, насколько разными бывают запросы людей, которые приходят к чайному мастеру.

Одному нужна чашка из английского сервиза XIX–XX века.

Другому — японский ритуал.

Третьему — правильная глина для китайского чая.

А четвёртому хочется просто выяснить, какой чай взять на дискотеку.