Эликсир здоровья: Названы напитки, которые улучшают самочувствие при магнитных бурях

Вода, травяные чаи, отвар шиповника и компоты с курагой могут помочь легче перенести магнитные бури, считает врач-терапевт Надежда Чернышова. Главное, по её словам, не допускать жажды и поддерживать достаточный питьевой режим.

Дополнительно медик посоветовала чай с мятой или ромашкой. Отвар шиповника содержит витамин С, а компоты из сезонных фруктов и ягод с курагой — калий, который важен для сердечно-сосудистой системы.

Особенно внимательно следить за самочувствием стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мигренями, а также пожилым. Во время геомагнитных возмущений у них могут появляться скачки давления, головные и суставные боли, отметила собеседница «Москвы 24».

К слову, врачи до сих пор расходятся во мнении, влияет ли возмущение геомагнитного поля на состояние здоровья. В реальности речь может идти о ноцебо метеозависимости, когда мы начинаем искать у себя «симптомы» после простого прочтения новостей о бурях.