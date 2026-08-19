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19 августа, 11:45

Эликсир здоровья: Названы напитки, которые улучшают самочувствие при магнитных бурях

Врач Чернышова: Легче перенести магнитные бури поможет чай с мятой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Вода, травяные чаи, отвар шиповника и компоты с курагой могут помочь легче перенести магнитные бури, считает врач-терапевт Надежда Чернышова. Главное, по её словам, не допускать жажды и поддерживать достаточный питьевой режим.

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Дополнительно медик посоветовала чай с мятой или ромашкой. Отвар шиповника содержит витамин С, а компоты из сезонных фруктов и ягод с курагой — калий, который важен для сердечно-сосудистой системы.

Особенно внимательно следить за самочувствием стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мигренями, а также пожилым. Во время геомагнитных возмущений у них могут появляться скачки давления, головные и суставные боли, отметила собеседница «Москвы 24».

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К слову, врачи до сих пор расходятся во мнении, влияет ли возмущение геомагнитного поля на состояние здоровья. В реальности речь может идти о ноцебо метеозависимости, когда мы начинаем искать у себя «симптомы» после простого прочтения новостей о бурях.

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Борис Эльфанд
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