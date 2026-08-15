«Туман в голове» может убить: Врач назвала неожиданные причины плохой памяти

«Туман в голове» может быть не просто следствием усталости, а сигналом о серьёзных сбоях в организме — от проблем с печенью до болезней сердца. Об этом рассказала врач-терапевт и кардиолог Медицинского курорта VERBA Юлия Кондальская в разговоре с «Вечерней Москвой».

Речь идёт о состоянии, когда человек с трудом формулирует простые мысли, забывает, зачем зашёл в комнату, и чувствует, что мозг работает медленнее обычного. Обычно это списывают на недосып и стресс, но за симптомом порой скрываются ранние изменения в работе мозга и нервной системы.

По словам врача, причин может быть много: постоянные переработки, хроническая нехватка сна, гормональные сбои, дефицит важных веществ и сердечно-сосудистые заболевания. В качестве примера она привела печень. Если этот орган перестаёт выводить продукты обмена, в теле накапливаются вредные вещества, в том числе аммиак, который напрямую бьёт по нервной системе.

«Бороться только с симптомом, игнорируя печень, бесполезно: «туман» не уйдёт, а изменения будут прогрессировать», — подчеркнула Кондальская.

Именно поэтому при таких жалобах врач не ограничивается проверкой памяти. Специалист оценивает сразу многое: сон, образ жизни, работу сердца, гормональный фон и обмен веществ. По словам Кондальской, задача не в том, чтобы найти таблетку от «тумана», а в том, чтобы понять, что именно его вызвало, и заранее спрогнозировать возможные нарушения.

Ждать выраженных симптомов не стоит, но и паниковать из-за любой усталости тоже не нужно, отметила эксперт. Она посоветовала обратиться к врачу, если снижение концентрации, ухудшение памяти, проблемы со сном или эмоциональное истощение держатся долго и мешают жить и работать. Чем раньше найдут причину, тем больше шансов сохранить ясность ума в будущем.

До этого невролог Рустем Гайфутдинов заявил, что жизнь в бедности и постоянный стресс в молодости способны ускорить старение мозга уже к 50 годам. По его словам, стресс поначалу мобилизует организм, но при долгой нагрузке начинает истощать ресурсы. Первым страдает мозг: ухудшается кровоснабжение, разрушаются нейронные связи и слабеет память.