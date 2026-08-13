7 ваших привычек, из-за которых память подводит после 30, а к 50 от неё вообще ничего не останется

Небольшие эпизоды «забывчивости» кажутся мелочью, но, раз за разом повторяясь, превращаются в тревожный сигнал. Память не портится в один момент — её незаметно расшатывают привычки, которые кажутся абсолютно безобидными. Мы собрали семь таких, из-за которых мозг сдаёт позиции гораздо раньше положенного возраста.

Хронический недосып

Что портит память: 7 бытовых привычек, о которых мало кто знает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

«Отосплюсь на выходных» — знакомая отговорка почти для каждого. Именно во сне мозг переносит свежие впечатления из кратковременной памяти в долговременную, а при регулярном недосыпе процесс попросту не успевает завершиться до конца. В итоге вчерашний разговор с коллегой или список покупок стираются, будто их и не было. Врачи фиксируют: хроническая нехватка сна способна состарить память на годы.

Постоянная многозадачность

Работать с пятнадцатью открытыми вкладками, отвечать в рабочем чате и слушать подкаст — привычный день почти любого офисного жителя. Кажется, что так успеваешь больше, но мозг не выполняет задачи одновременно, а лихорадочно скачет между ними, теряя силы на каждое переключение. Исследователи Стэнфорда выяснили: у любителей многозадачности хуже работает именно долговременная память, ведь информация просто не успевает закрепиться в голове.

Постоянный стресс без передышки

7 причин забывчивости, которые не связаны с возрастом человека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Martin Lauge Villadsen

Пробки, дедлайны и бесконечные созвоны — тело отвечает на такой ритм кортизолом, а его избыток буквально повреждает гиппокамп — отдел мозга, отвечающий за память. При хроническом стрессе стираются вовсе не сложные вещи, а бытовые мелочи: куда положил ключи, выключил ли утюг. Кстати, если хотите проверить, сколько школьных знаний реально осталось в голове, пройдите наш тест. Но предупреждаем: результат может отрезвить не хуже холодного душа.

Малоподвижный образ жизни

Машина до работы, лифт вместо лестницы, вечер на диване перед телевизором — привычный сценарий для жителя крупного города. Физическая активность разгоняет кровоток в мозге и стимулирует рост новых нейронных связей, включая те, что отвечают за память. Без движения гиппокамп буквально уменьшается в размерах, а вместе с ним слабеет способность запоминать новое. Даже получасовая прогулка вместо поездки на машине способна взбодрить память уже через пару недель.

Цифровая амнезия: мозг разучился запоминать

Из-за чего портится память: 7 привычек современного человека. Фото © Shutterstock/FOTODOM/VH-studio

Раньше в голове хранились десятки телефонных номеров, а сейчас многие с трудом назовут телефонный номер собственной мамы — всё бережёт смартфон. Психологи называют это «гугл-эффектом»: если мозг знает, что информация всегда под рукой — в поиске или заметках, он попросту перестаёт её запоминать. Кстати, цифровой след человека переживает его самого и хранит куда больше личных секретов, чем кажется на первый взгляд, а вот сам человек своё же прошлое забывает мгновенно.

Хроническое обезвоживание

Кофе с утра, чай в обед и ни одного стакана простой воды за весь день — так живёт огромное количество людей, особенно в офисах с кондиционерами, где жажда почти не ощущается. Мозг человека почти на 80% состоит из воды, и даже лёгкое обезвоживание заметно снижает концентрацию внимания и краткосрочную память. Человек в такие моменты списывает забывчивость на усталость или возраст, хотя дело часто решается одним лишним стаканом воды в течение дня.

Избыток сахара и фастфуда

7 привычек, которые незаметно ослабляют память год за годом. Фото © Shutterstock/FOTODOM/bodnar.photo

Шаурма на бегу, сладкий кофе вместо обеда, перекус булкой между делами — рацион, знакомый жителю почти любого мегаполиса. Резкие скачки сахара в крови бьют по сосудам мозга и постепенно ухудшают память, а такой рацион связывают с ранним появлением возрастных когнитивных нарушений. Особенно уязвим гиппокамп — тот самый участок мозга, который первым страдает при недосыпе и стрессе. Замените часть перекусов орехами и овощами — мозг оценит это через пару недель.

Ни одна из этих привычек не портит память в одиночку — опасность в том, что они действуют вместе и незаметно накапливаются годами. Мозг умеет восстанавливаться, стоит вернуть сон, движение, воду и внимание к одной задаче за раз. Начните с малого шага уже сегодня, а заодно проверьте, насколько вы наблюдательны, прямо сейчас: сможете угадать хотя бы половину мультяшных котов всего по одной детали? Такой тест — хороший повод понять, что с памятью всё не так плохо, как казалось утром.