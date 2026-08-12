Импорт больше не нужен: 80% инсулинов в России выпускают отечественные компании

Несколько видов инсулина, прежде поступавших из-за рубежа, теперь полностью замещены российскими препаратами. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Речь, в частности, идёт о двухфазном человеческом генно-инженерном инсулине, инсулине лизпро и двухфазном лизпро. В ведомстве заявили, что доступность препаратов для пациентов остаётся стабильной.

По отдельным позициям доля отечественных лекарств уже превышает 80%. Российские инсулин растворимый и инсулин изофан занимают более четырёх пятых рынка, а выпуск препаратов с инсулином гларгином в 2025 году вырос почти на 18% относительно предыдущего года.

«В России сегодня устойчиво обеспечена доступность инсулинов для пациентов», — подчеркнули в Росздравнадзоре.

В ведомстве также заявили, что отечественные аналоги проходят необходимые этапы контроля и не уступают зарубежным по эффективности и безопасности. Преимуществом российских препаратов названа стабильность поставок и доступность для пациентов.

Ранее в Минздраве Свердловской области заявляли об отсутствии дефицита препарата «Форсига» («Дапаглифлозин»), применяемого при лечении диабета. В ведомстве сообщали, что закупки для льготников провели вовремя, а на складах и в аптечных пунктах региона находилось более 2000 упаковок лекарства.