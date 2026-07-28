105 лет открытию инсулина: Как одно лекарство превратило смертельную болезнь в контролируемую

Сегодня человек с сахарным диабетом может измерить уровень глюкозы небольшим датчиком, рассчитать необходимую дозу препарата и ввести её при помощи шприц-ручки или помпы. Сто с небольшим лет назад ничего этого не существовало, а диабет первого типа практически не оставлял больному шансов на жизнь, считаясь неизлечимым и смертельным заболеванием. Конец июля считается периодом, когда 105 лет назад открыли инсулин. Life.ru рассказывает, как четверо учёных сумели остановить болезнь, перед которой медицина веками была бессильна.

Как диабет лечили голодом?

Голодная диета при диабете: как спасали больных в начале XX века? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

О сахарном диабете врачи знали ещё в древности, однако долгое время не понимали, что именно происходит в организме больного. К началу XX века медики уже умели определять повышенный уровень сахара, но предложить пациентам могли лишь крайне строгую диету. Иногда суточный рацион ограничивали примерно 500 килокалориями. Такое питание позволяло немного уменьшить содержание глюкозы в крови и отсрочить смерть, но человек всё равно медленно умирал от истощения.

В 1869 году немецкий исследователь Пауль Лангерганс обнаружил в поджелудочной железе скопления необычных клеток. Позднее их назвали островками Лангерганса. В 1889 году физиологи Оскар Минковский и Йозеф фон Меринг удалили поджелудочную железу у собаки и заметили, что у животного развились признаки диабета. Стало понятно, что именно в этом органе находится ключ к болезни.

Свой вклад внёс и русский учёный Леонид Соболев. В 1901 году он доказал, что островки Лангерганса связаны с выработкой вещества, регулирующего сахар в крови. Соболев также предположил, что получить его можно из поджелудочных желёз новорождённых животных, у которых пищеварительная часть органа ещё недостаточно развита. Фактически исследователь указал направление, по которому позже пошли создатели инсулина, но самостоятельно выделить гормон не успел. Учёный умер в марте 1921 года, всего за несколько месяцев до исторического прорыва.

Идея, записанная посреди ночи

Кто открыл островки Лангерганса и как они связаны с выработкой инсулина? Фото © Wikipedia

Осенью 1920 года молодой канадский хирург Фредерик Бантинг готовился к лекции о поджелудочной железе. Ночью 31 октября ему пришла идея: если перекрыть её протоки, клетки, вырабатывающие пищеварительные ферменты, постепенно разрушатся, а островки Лангерганса сохранятся. Тогда из оставшейся ткани можно будет получить необходимое организму вещество. Бантинг обратился к профессору Университета Торонто Джону Маклеоду. Тот отнёсся к предложению без особого восторга, но всё же предоставил молодому врачу лабораторию, оборудование и подопытных собак. Помощником Бантинга стал студент Чарльз Бест.

Эксперименты начались в мае 1921 года. Исследователи удаляли у собак поджелудочную железу, вызывая у животных диабет, а затем вводили им полученную вытяжку. Опыты сопровождались неудачами: животные погибали, оборудование работало плохо, а сам препарат получался нестабильным. Однако в конце июля одна из инъекций заметно снизила уровень сахара в крови подопытной собаки. Датой открытия инсулина принято считать 27 июля 1921 года. Первоначально Бантинг и Бест называли полученное вещество «айлетином» — от английского слова islet, то есть «островок». Позднее за гормоном закрепилось название «инсулин», образованное от латинского insula с тем же значением.

Первая инъекция едва не закончилась провалом

Кто первым получил инсулин: история 14-летнего Леонарда Томпсона. Фото © Wikipedia

Снижать сахар у собак было недостаточно, поскольку препарат предстояло сделать безопасным для человека. К команде присоединился биохимик Джеймс Коллип, которому удалось значительно очистить вытяжку из поджелудочных желёз животных. Первым пациентом стал 14-летний Леонард Томпсон, находившийся в больнице Торонто. Мальчик весил около 29 килограммов, был крайне истощён и медленно умирал от диабета. 11 января 1922 года ему ввели первую дозу препарата. Результат оказался разочаровывающим, уровень сахара снизился незначительно, а в месте укола возникла тяжёлая реакция.

Коллип продолжил очистку препарата, а 23 января Леонарду сделали новую инъекцию. На этот раз сахар в крови резко снизился, из мочи почти исчезли глюкоза и кетоны, а серьёзной побочной реакции не последовало. Именно эту дату исследователи называют днём первого успешного применения инсулина у человека — 23 января 1922 года. Леонард прожил ещё 13 лет и умер в 1935 году от пневмонии, а не от диабета. Вскоре лекарство начали получать и другие пациенты. Люди, которых врачи ещё недавно считали обречёнными, набирали вес, возвращались домой и снова могли учиться, работать и строить планы на будущее.

Нобелевская премия, которая поссорила учёных

Почему патент на инсулин продали Университету Торонто за один доллар? Фото © Wikipedia / Louis Schmidt

Уже в 1923 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Фредерику Бантингу и Джону Маклеоду. Решение вызвало конфликт, потому что Бантинг считал, что награду должен был получить работавший с ним Чарльз Бест. Маклеод, в свою очередь, признавал заслуги Джеймса Коллипа. В результате Бантинг поделился денежной частью премии с Бестом, а Маклеод — с Коллипом.

Несмотря на разногласия, открытие инсулина было результатом работы всей четвёрки. Бантинг предложил идею, Бест проводил с ним эксперименты, Маклеод предоставил лабораторию и помог организовать исследования, а Коллип очистил препарат до состояния, пригодного для лечения людей. Бантинг, Бест и Коллип передали патентные права Университету Торонто за символический один доллар каждый.

Вот так история инсулина дала шанс на то, что даже самый страшный диагноз однажды может перестать звучать как приговор. Для этого порой достаточно одного научного прорыва, который спустя годы превращается в привычную часть медицины и дарит миллионам людей возможность жить. Кстати, похожие перемены сегодня начинаются и в онкологии! В России разрешили применение персонализированной мРНК-вакцины против меланомы, о которой мы рассказали ранее.