Звучит как мужская фантазия, ощущается как пытка: Москвичка уже пять лет страдает от «марафона оргазмов»

Жительница Москвы рассказала о жизни с синдромом постоянного генитального возбуждения — редким состоянием, при котором человек испытывает навязчивое сексуальное возбуждение без желания и внешних причин. По словам женщины, из-за этого она потеряла нормальный сон и столкнулась с серьёзными проблемами в повседневной жизни.

Как рассказала Анастасия Telegram-каналу Baza, симптомы появились у неё уже во взрослом возрасте и возникли неожиданно. Практически сразу состояние стало постоянным и перестало приносить какие-либо положительные ощущения. По словам женщины, вместо удовольствия она испытывала сильный стресс, тревогу, мышечное напряжение и боль. Из-за постоянных приступов ей стало сложно нормально спать и выполнять обычные бытовые задачи.

На протяжении пяти лет Анастасия обращалась к разным специалистам, однако установить причину состояния не удалось. Ей назначали лечение, включая курс антибиотиков, а также проводили процедуру блокады полового нерва, но симптомы возвращались. Некоторое улучшение, по словам женщины, появилось после приёма антидепрессантов и работы с психиатром. Специалист связал возможное развитие состояния с повышенной тревожностью и ипохондрией.

Анастасия также рассказала о тяжёлом детстве: она выросла в семье с проблемами алкоголя и, по её словам, подвергалась домогательствам со стороны отчима и его знакомых. Сейчас проявления синдрома стали менее выраженными — женщина состоит в браке и воспитывает ребёнка.

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