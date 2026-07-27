Голова стала выглядеть как мозг: Редкая болезнь заставила 23-летнего парня прятаться от людей

Китайские врачи помогли 23-летнему пациенту с редким заболеванием кожи головы, которая постепенно утолщалась и покрывалась глубокими складками и бороздами. Об этом пишет Need to Know.

Молодой человек по имени Сяо Ли впервые заметил на голове небольшой плотный участок несколько лет назад. Со временем поражение увеличивалось, а на одной половине головы появились выраженные гребни и складки.

Изменения сильно повлияли на внешность Сяо и стали причиной серьезного психологического дискомфорта. Пациент перенёс несколько неудачных операций, а в некоторых больницах ему отказали в лечении из-за сложности случая.

В итоге Сяо взяли под наблюдение специалисты больницы Чжуннань Уханьского университета. Лечение продолжалось около 11 месяцев.

Врачи постепенно растягивали сохранившуюся здоровую кожу, чтобы получить достаточно ткани для замены пораженного участка. Для этого под кожу установили специальные расширители, которые постепенно заполняли физиологическим раствором.

После получения необходимого объема ткани хирурги провели заключительную операцию продолжительностью более трех часов. Они удалили утолщенную кожу, стараясь сохранить кровеносные сосуды и нервы, а затем закрыли образовавшийся дефект кожными лоскутами.

После вмешательства кожа головы приобрела нормальную форму и текстуру. Сохраненные волосяные фолликулы позволяют волосам снова расти на восстановленном участке.

В клинике отметили, что успешное лечение Сяо Ли может помочь в разработке методов помощи другим пациентам с тяжелыми поражениями кожи головы.