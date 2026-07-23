23-летняя россиянка родила редчайшую трихориальную тройню

В Новосибирске 23-летняя Мария Григорьева родила редчайшую трихориальную тройню, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

По информации медиков, малыши появились на свет 10 июня. Сейчас две девочки и мальчик набирают вес и готовятся к выписке. В областном перинатальном центре это вторая тройня, родившаяся в 2026 году; в прошлом году здесь была всего одна тройня, а в 2024-м – три.

Мария призналась, что семья совсем не была готова к статусу многодетной. По её словам, они планировали только одного ребёнка, но на первом УЗИ узнали о двойне, а на скрининге в 14 недель выяснилось, что ждут тройню. Она рассказала, что мальчик прятался за девочками, и это стало настоящим шоком, учитывая, что в их роду никогда не было даже двойни.

Отец тройняшек, ветеран боевых действий, узнал о прибавлении по телефону. Мария вспомнила, что сначала позвонила ему, чтобы поздравить с новым статусом многодетного отца, на что он ответил: «О, классно, хорошо». Спустя пять минут он перезвонил с вопросом: «А что значит многодетный папа?» Мария объяснила, что речь о трёх детях, и реакция отца была одновременно радостной и немного шокирующей.

По словам врачей, тройня оказалась трихориальной — крайне редким типом многоплодной беременности, при котором каждый эмбрион развивается из отдельной яйцеклетки, имеет собственную плаценту и амниотическую полость.

Ранее сообщалось о рождении 16-го ребёнка у жительницы Москвы. Девятый сын появился на свет под наблюдением специалистов в клинической больнице №29 имени Баумана. Малыш родился здоровым, весил 4,2 кг при росте 56 см, а мама чувствовала себя хорошо. Всё прошло без осложнений.