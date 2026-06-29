Розовый конверт и слёзы радости: 63-летняя жительница Баку впервые стала матерью

В Баку 63-летняя женщина впервые стала матерью после 40 лет безуспешных попыток забеременеть. Радостную новость в соцсетях рассказал доктор медицинских наук Натиг Магеррамов.

Жительница Азербайджана родила ребенка в 63 года. Видео © TikTok/ Natig Magerramov

Пациентку зовут Хагигат, месяц назад ей исполнилось 63 года. Она самостоятельно выносила и родила здорового младенца естественным путём.

«С Божьей помощью мы провели лечение, и наша 63-летняя пациентка после долгих лет ожидания взяла на руки своего ребёнка. Да хранит его Аллах. Тысяча благодарностей Аллаху, что наше лечение не прошло даром и мы стояли у истоков этого благого дела», — написал он.

Пол ребёнка пока официально не разглашается, однако на опубликованном видео счастливая мать держит младенца в розовом конверте.

Ранее сообщалось, что актриса Анна Невская в возрасте 49 лет впервые стала мамой. Отцом ребёнка стал супруг артистки, режиссёр Дмитрий Клепацкий. Пара состоит в официальном браке с 2013 года. Мальчик, получивший имя Даниил Дмитриевич, весил 2,9 килограмма. Лицо новорождённого на обнародованных кадрах она скрыла под сердечком.