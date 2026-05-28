Родившая в 46 лет Цымбалюк-Романовская показала фото дочери

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская показала подросшую дочь Викторию. Артистка опубликовала фото девочки из ресторана, где проводила вечер с друзьями.

Цымбалюк-Романовская отметила, что дочери исполнился год и два месяца. Девочку она назвала в честь своего отца Виктора Владимировича, которого называла главным человеком в своей жизни.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала матерью. Экс-супруга Армена Джигарханяна родила дочь в 46 лет. Пианистка не раскрывала имя отца ребёнка, но дала понять, что не состоит в официальном браке. Беременность она скрывала от посторонних, поскольку не хотела превращать личную жизнь в публичное шоу. По словам Цымбалюк-Романовской, ей уже хватило шума и домыслов во время развода с Джигарханяном, поэтому появление дочери она решила сохранить в максимально закрытом формате.

Артистка недавно призналась, что Виктория носит отчество человека, которого очень любил Армен Джигарханян, но подробности раскрывать отказалась, заявив, что имеет право на личную тайну. Цымбалюк-Романовская также рассказывала, что воспитывает дочь без нянь. По её словам, она сознательно отказалась от такой помощи, опасаясь вторжения посторонних людей в семейную жизнь.