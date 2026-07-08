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8 июля, 13:58

В Москве женщина родила 16-го ребенка

В Москве женщина родила 16-го ребенка. Обложка © Telegram / Московская медицина

В Москве женщина родила 16-го ребенка. Обложка © Telegram / Московская медицина

В Москве женщина родила шестнадцатого ребенка в клинической больнице №29 имени Баумана, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. В семье появился девятый сын. Кроме того, там подрастают семь дочерей.

В Москве женщина родила 16-го ребенка. Обложка © Telegram / Московская медицина

В Москве женщина родила 16-го ребенка. Обложка © Telegram / Московская медицина

Роды прошли благополучно под наблюдением специалистов. Малыш родился здоровым: его вес составил 4,2 килограмма, рост — 56 сантиметров. Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже принимают поздравления.

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Александра Мышляева
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