В Москве женщина родила 16-го ребенка
В Москве женщина родила шестнадцатого ребенка в клинической больнице №29 имени Баумана, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. В семье появился девятый сын. Кроме того, там подрастают семь дочерей.
Роды прошли благополучно под наблюдением специалистов. Малыш родился здоровым: его вес составил 4,2 килограмма, рост — 56 сантиметров. Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже принимают поздравления.
Ранее Правительство России изменило порядок оформления бесплатных лекарств для детей из многодетных семей. Речь идёт о малышах до шести лет, которым препараты положены по льготе. Теперь процедура значительно упростилась.
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