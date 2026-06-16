Мать девятерых детей предложила Путину учредить День многодетной семьи

Жительница Краснодарского края Юлия Мородина выступила с инициативой учредить в стране День многодетной семьи. Своё предложение она адресовала главе государства Владимиру Путину.

Многодетная мать из села Солёное считает, что праздник логично было бы отмечать в сентябре. По её мнению, большие семьи давно стали нравственным ориентиром для общества, однако официальной даты в их честь на федеральном уровне пока не существует.

RT узнал, что женщина растит девятерых детей и состоит в браке с супругом Александром уже три десятилетия. Пять лет назад именно по её инициативе в Мостовском районе появился местный обычай — чествовать родителей при появлении на свет третьего и последующих малышей.

Теперь Мородина предлагает распространить эту практику на всю Россию. Соответствующее обращение уже направлено Владимиру Путину.

Ранее Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» выделить дополнительные средства на летний отдых льготных категорий детей. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев в ходе совещания с членами правительства запросил у главы государства одобрения заранее проработанной с кабмином инициативы о трёх миллиардах рублей, что позволит уже в этом сезоне отправить на оздоровление ещё порядка 40 тысяч ребят из семей участников СВО, многодетных и оказавшихся в сложной жизненной ситуации.