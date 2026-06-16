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16 июня, 08:45

Мать девятерых детей предложила Путину учредить День многодетной семьи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julia Zavalishina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julia Zavalishina

Жительница Краснодарского края Юлия Мородина выступила с инициативой учредить в стране День многодетной семьи. Своё предложение она адресовала главе государства Владимиру Путину.

Многодетная мать из села Солёное считает, что праздник логично было бы отмечать в сентябре. По её мнению, большие семьи давно стали нравственным ориентиром для общества, однако официальной даты в их честь на федеральном уровне пока не существует.

RT узнал, что женщина растит девятерых детей и состоит в браке с супругом Александром уже три десятилетия. Пять лет назад именно по её инициативе в Мостовском районе появился местный обычай — чествовать родителей при появлении на свет третьего и последующих малышей.

Теперь Мородина предлагает распространить эту практику на всю Россию. Соответствующее обращение уже направлено Владимиру Путину.

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Ранее Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» выделить дополнительные средства на летний отдых льготных категорий детей. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев в ходе совещания с членами правительства запросил у главы государства одобрения заранее проработанной с кабмином инициативы о трёх миллиардах рублей, что позволит уже в этом сезоне отправить на оздоровление ещё порядка 40 тысяч ребят из семей участников СВО, многодетных и оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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Юрий Лысенко
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