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8 июня, 15:05

Многодетная мать из Нефтеюганска выиграла в лотерею 7 миллионов рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Многодетная мать из Нефтеюганска Насиба Арипова выиграла 7 миллионов рублей в лотерею. Она начала участвовать в розыгрышах всего за десять дней до крупного успеха.

Женщина установила мобильное приложение по совету родственника, который давно играет в лотереи, и сорвала суперприз в 343231-м тираже. Это уже не первый выигрыш везучей матери троих детей, сообщает URA.ru.

«Не знаю, как у меня так выходит. Почти каждый раз были выигрыши, и на часть выигрышных средств я стала покупать новые билеты», — призналась жительница ХМАО.

Россиянке приснился загадочный сон с цифрами 5 и 6, и они оказались ключом к кушу в лотерее
Россиянке приснился загадочный сон с цифрами 5 и 6, и они оказались ключом к кушу в лотерее

Ранее не менее везучий житель Брянской области дважды подряд стал победителем лотереи. Первый выигрыш мужчины составил 200 тысяч рублей — тогда он приобрёл пять билетов. Во второй раз счастливчик купил всего один лотерейный билет и получил суперприз в размере более 13,5 миллиона рублей.

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Борис Эльфанд
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