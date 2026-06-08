Многодетная мать из Нефтеюганска выиграла в лотерею 7 миллионов рублей

Многодетная мать из Нефтеюганска Насиба Арипова выиграла 7 миллионов рублей в лотерею. Она начала участвовать в розыгрышах всего за десять дней до крупного успеха.

Женщина установила мобильное приложение по совету родственника, который давно играет в лотереи, и сорвала суперприз в 343231-м тираже. Это уже не первый выигрыш везучей матери троих детей, сообщает URA.ru.

«Не знаю, как у меня так выходит. Почти каждый раз были выигрыши, и на часть выигрышных средств я стала покупать новые билеты», — призналась жительница ХМАО.

Ранее не менее везучий житель Брянской области дважды подряд стал победителем лотереи. Первый выигрыш мужчины составил 200 тысяч рублей — тогда он приобрёл пять билетов. Во второй раз счастливчик купил всего один лотерейный билет и получил суперприз в размере более 13,5 миллиона рублей.