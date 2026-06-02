2 июня, 15:33

Россиянке приснился загадочный сон с цифрами 5 и 6, и они оказались ключом к кушу в лотерее

Вещий сон помог сибирячке выиграть в лотерею более 4 миллионов рублей

Российские рубли. Обложка © Life.ru

В Новосибирской области женщина выиграла в лотерею 4 377 744 рубля. По её словам, победить ей помог вещий сон, в котором она увидела всего две цифры — 5 и 6. Об этом сообщает местный портал Atlas.info.

Получать выигрыш в Москву приехал супруг женщины, который работает врачом. Мужчина рассказал журналистам, что семья не сразу поверила в удачу. Но, проверив комбинацию в тираже, он был поражён — удача повернулась к нему лицом.

Судьбоносный сон посетил женщину за день до похода за билетом. В итоге ей удалось угадать пять чисел из шести. Семья намерена положить выигранные 4 миллиона на банковский вклад, чтобы потом направить деньги на оплату образования дочери.

Житель Чехии выиграл в лотерею рекордные €120 млн

Ранее жительница Карелии сорвала суперприз лотереи, выиграв более двух миллионов рублей. Незадолго до этого женщине приснилось большое стадо ухоженных коров, которое она сочла добрым знаком.

