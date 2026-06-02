Россиянке приснился загадочный сон с цифрами 5 и 6, и они оказались ключом к кушу в лотерее

В Новосибирской области женщина выиграла в лотерею 4 377 744 рубля. По её словам, победить ей помог вещий сон, в котором она увидела всего две цифры — 5 и 6. Об этом сообщает местный портал Atlas.info.

Получать выигрыш в Москву приехал супруг женщины, который работает врачом. Мужчина рассказал журналистам, что семья не сразу поверила в удачу. Но, проверив комбинацию в тираже, он был поражён — удача повернулась к нему лицом.

Судьбоносный сон посетил женщину за день до похода за билетом. В итоге ей удалось угадать пять чисел из шести. Семья намерена положить выигранные 4 миллиона на банковский вклад, чтобы потом направить деньги на оплату образования дочери.

Ранее жительница Карелии сорвала суперприз лотереи, выиграв более двух миллионов рублей. Незадолго до этого женщине приснилось большое стадо ухоженных коров, которое она сочла добрым знаком.