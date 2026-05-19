В Карелии женщина выиграла в лотерею после сна с коровами

Жительница Карелии сорвала суперприз лотереи, выиграв более двух миллионов рублей. Незадолго до этого женщине приснилось большое стадо ухоженных коров, которое она сочла добрым знаком. Об этом пишет РИА «Новости».

Победительницу зовут Екатерина. После сна она решила выяснить значение увиденного и наткнулась в интернете на трактовки, связывающие коров с финансовой удачей. Спустя несколько дней женщина купила десять лотерейных билетов — один из них оказался выигрышным.

Семья раньше участвовала в розыгрышах нерегулярно. Основным любителем лотерей был супруг Екатерины: каждую неделю он приобретал несколько билетов. По словам победительницы, при заполнении билетов она чаще отмечала чётные числа. Полученные средства семья собирается вложить в ремонт жилья.

А ранее житель Курской области выиграл в лотерею почти 42 миллиона рублей, не назвав правильно ни одного верного числа. Правила игры позволяют получить джекпот, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Победитель обычно покупает билеты через мобильное приложение и в этот раз рассчитывал на удачу, а не на случайность.