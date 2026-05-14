Садовник из Курской области выиграл в лотерею 42 млн, не угадав ни одного числа

Удача улыбнулась жителю Курской области, причём самым парадоксальным образом. Мужчина выиграл в лотерею почти 42 миллиона рублей, не назвав правильно ни одного числа, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе лотереи.

Суперприз в размере 41 900 499 рублей достался Александру Гламаздину. Правила игры позволяют сорвать джекпот либо угадав 12 чисел из 24, либо вообще не угадав ни одного.

«Александр не угадал ни одного числа, но при выборе комбинации стремился к обратному», — отметили в компании.

Победитель признался, что привык покупать билеты в мобильном приложении и в этот раз надеялся на правильную комбинацию, а не на «анти-угадайку». Увидев сумму, он не поверил своим глазам и до сих пор находится в лёгком шоке. Счастливчик по профессии — столяр, последние 10 лет он работает садовником. Часть внезапно свалившегося богатства мужчина потратит на покупку жилья, а остальное — вложит в инвестиции.

