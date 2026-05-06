Победитель лотереи лишился 100 млн рублей

В Великобритании победитель лотереи EuroMillions лишился выигрыша в один миллион фунтов стерлингов. Это около 102,8 млн рублей. Об этом сообщает BBC News.

Счастливый билет купили 4 ноября 2025 года в курортном городе Борнмут на юго-западе страны. По правилам лотереи, обладатель мог обратиться за выигрышем в течение 180 дней. Срок истёк в полночь в ночь с 3 на 4 мая.

Представитель лотереи Энди Картер рассказал, что победителя пытались найти, но поиски не дали результата. Теперь невостребованный миллион направят на благоустройство Борнмута и окружающих районов.

