Победитель лотереи лишился 100 млн рублей

6 мая, 12:05

В Великобритании победитель лотереи не явился за призом и лишился 1 млн фунтов

Обложка © chatgpt

В Великобритании победитель лотереи EuroMillions лишился выигрыша в один миллион фунтов стерлингов. Это около 102,8 млн рублей. Об этом сообщает BBC News.

Счастливый билет купили 4 ноября 2025 года в курортном городе Борнмут на юго-западе страны. По правилам лотереи, обладатель мог обратиться за выигрышем в течение 180 дней. Срок истёк в полночь в ночь с 3 на 4 мая.

Представитель лотереи Энди Картер рассказал, что победителя пытались найти, но поиски не дали результата. Теперь невостребованный миллион направят на благоустройство Борнмута и окружающих районов.

Воробей принёс мужчине добрый знак и лотерейный куш на 66 млн рублей

Ранее жительница Свердловской области Наталья Плеханова выиграла почти 23 млн рублей в лотерею после необычного сна — по народной примете он считается предвестником крупной прибыли. Суперприз в размере 22 987 125 рублей разыграли 22 января 2026 года в 351657-м тираже лотереи.

Николь Вербер
