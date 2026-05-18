18 мая, 14:22

Счастливчик, выигравший в лотерею 18 раз, назвал секрет своего везения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Житель штата Айдахо выиграл в лотерею 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Как пишет People, ему повезло в розыгрыше в 18-й раз в жизни.

Призы мужчины варьировались от тысячи до 200 тысяч долларов (от 73 тысяч до 14,6 миллиона рублей по текущему курсу). В 1997 году ему удалось выиграть машину.

Счастливчик признался, что во всех лотереях участвует с женой. По его словам, это стало приятной частью их совместной жизни.

Когда организаторы спросили его о секрете везения, он ответил: «Моя настоящая удача — это 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной».

«Я был в полном шоке»: Случайный «Удачный выбор» принёс строителю 196 млн рублей

Ранее Life.ru писал о садовнике, который выиграл в лотерею 42 млн, не угадав ни одного числа. Победитель признался, что привык покупать билеты в мобильном приложении и в этот раз надеялся на правильную комбинацию, а не на «анти-угадайку».

Дарья Денисова
