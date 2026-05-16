Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 мая, 10:43

«Я был в полном шоке»: Случайный «Удачный выбор» принёс строителю 196 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Icatnews

59-летний строитель из Малайзии изменил многолетней привычке и сорвал джекпот — 10,6 миллиона ринггитов (около 196,4 миллиона рублей). Об этом пишет AsiaOne.

Житель Джохор-Бару обычно играл в лотереи 4D Classic и 4D Jackpot, но 18 апреля заметил в продаже билеты Lucky Pick («Удачный выбор») розыгрыша Magnum 4D и решил рискнуть. Мужчина не думал, что случайный выбор принесёт удачу, и узнал о выигрыше только через несколько дней, когда вернулся в киоск за новым билетом.

«Я был в полном шоке. Никогда не думал, что билет «Удачный выбор» может быть на самом деле таким удачным», — признался счастливчик.

Строитель рассказал, что они с женой пока до конца не осознали размер свалившейся на них суммы. На что потратить деньги, мужчина не знает, а увольняться с работы он не планирует.

Садовник из Курской области выиграл в лотерею 42 млн, не угадав ни одного числа
Ранее Life.ru писал, что жительница Свердловской области выиграла в лотерею 23 млн после вещего сна. Сперва ей попался билет на полторы тысячи рублей. Потом каждый следующий билет тоже выигрывал небольшие суммы. В результате набралось восемь тысяч рублей. А главный приз выпал на последний билет из той же покупки.

Александра Мышляева
