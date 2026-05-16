«Я был в полном шоке»: Случайный «Удачный выбор» принёс строителю 196 млн рублей

59-летний строитель из Малайзии изменил многолетней привычке и сорвал джекпот — 10,6 миллиона ринггитов (около 196,4 миллиона рублей). Об этом пишет AsiaOne.

Житель Джохор-Бару обычно играл в лотереи 4D Classic и 4D Jackpot, но 18 апреля заметил в продаже билеты Lucky Pick («Удачный выбор») розыгрыша Magnum 4D и решил рискнуть. Мужчина не думал, что случайный выбор принесёт удачу, и узнал о выигрыше только через несколько дней, когда вернулся в киоск за новым билетом.

«Я был в полном шоке. Никогда не думал, что билет «Удачный выбор» может быть на самом деле таким удачным», — признался счастливчик.

Строитель рассказал, что они с женой пока до конца не осознали размер свалившейся на них суммы. На что потратить деньги, мужчина не знает, а увольняться с работы он не планирует.

