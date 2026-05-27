Житель Чехии выиграл в лотерею рекордные €120 млн
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michaela Jilkova
Житель Чехии выиграл в лотерею 120 миллионов евро — это крупнейшая сумма в истории республики. О таком рекорде сообщает портал Idnes.
Счастливчик получит 2,911 миллиарда крон. Предыдущее достижение принадлежало другому чеху, который в мае 2015 года выиграл 2,47 миллиарда крон (около 100 миллионов евро).
Ранее Life.ru рассказывал, как ещё одному баловню судьбы из американского штата Айдахо вновь улыбнулась фортуна — лотерейный билет принёс ему 50 тысяч долларов (около 3,6 миллиона рублей). Самое интересное в том, что уже 18-й подобный случай в карьере мужчины: ранее он получал выигрыши от одной тысячи до 200 тысяч долларов (от 73 тысяч до 14,6 миллиона рублей), а в 1997 году ему удалось выиграть автомобиль. Везунчик любезно поделился с журналистами секретом своей удачи.
