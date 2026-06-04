Житель Брянской области выиграл в лотерею два раза подряд

Житель Брянской области Александр, работающий в транспортной безопасности, дважды подряд стал победителем лотереи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первый выигрыш мужчины составил 200 тысяч рублей — тогда он приобрёл пять билетов. Во второй раз счастливчик купил всего один лотерейный билет и получил суперприз в размере более 13,5 миллиона рублей.

«Счастливчик рассказывает, что играет в лотереи нечасто — по настроению заходит в приложение и выбирает билеты на удачу», — уточнили в агентстве.

О выигрыше мужчина узнал из уведомления: открыл его и увидел, что все числа совпали. Поначалу Александр не осознавал реальность победы, но был очень рад. По его словам, накануне у него не было особых предчувствий или примет, которые сулят финансовое благополучие. О выигрыше он пока никому не рассказал — решил подождать выплаты суперприза. Свои планы мужчина уже определил: закрыть ипотеку и купить новый автомобиль.

Ранее жительнице Новосибирской области приснился загадочный сон с цифрами 5 и 6 — и они оказались ключом к выигрышу более 4,3 миллиона рублей в лотерее. Женщина угадала пять чисел из шести, а её муж, приехавший за выигрышем в Москву, сначала не поверил в удачу. Семья планирует положить деньги на вклад, чтобы позже оплатить образование дочери.