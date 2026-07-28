Главный инфекционист России назвал самый яркий признак вирусного гепатита

Самым характерным признаком острого вирусного гепатита является желтуха. Об этом РИА «Новости» сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Вирусные гепатиты у детей и взрослых нередко протекают бессимптомно или сопровождаются слабо выраженными проявлениями, из-за чего заболевание бывает сложно распознать на ранней стадии. Наиболее ярким признаком острого гепатита специалист назвал желтуху. В легких случаях она проявляется пожелтением склер глаз, а при более тяжелом течении заболевания — кожи. Одновременно моча становится темной, а кал, наоборот, светлеет.

Инфекционист также перечислил другие возможные симптомы заболевания. Среди них — общее недомогание, слабость, тошнота, рвота, повышение температуры тела, а также чувство тяжести в правом подреберье или верхней части живота.

Гепатит представляет собой воспаление печени, которое может быть вызвано как инфекционными, так и неинфекционными факторами. Наиболее распространенной причиной являются вирусные инфекции. В настоящее время выделяют пять основных вирусов гепатита — A, B, C, D и E.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в стране выявили более 58 тысяч пациентов с хроническим гепатитом C. Рост числа зарегистрированных случаев связан прежде всего с улучшением диагностики и активным выявлением заболевания, а не с увеличением числа новых заражений.