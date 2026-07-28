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28 июля, 10:52

Главный инфекционист России назвал самый яркий признак вирусного гепатита

Инфекционист Чуланов: Желтуха — самый яркий признак острого вирусного гепатита

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Самым характерным признаком острого вирусного гепатита является желтуха. Об этом РИА «Новости» сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Вирусные гепатиты у детей и взрослых нередко протекают бессимптомно или сопровождаются слабо выраженными проявлениями, из-за чего заболевание бывает сложно распознать на ранней стадии. Наиболее ярким признаком острого гепатита специалист назвал желтуху. В легких случаях она проявляется пожелтением склер глаз, а при более тяжелом течении заболевания — кожи. Одновременно моча становится темной, а кал, наоборот, светлеет.

Инфекционист также перечислил другие возможные симптомы заболевания. Среди них — общее недомогание, слабость, тошнота, рвота, повышение температуры тела, а также чувство тяжести в правом подреберье или верхней части живота.

Гепатит представляет собой воспаление печени, которое может быть вызвано как инфекционными, так и неинфекционными факторами. Наиболее распространенной причиной являются вирусные инфекции. В настоящее время выделяют пять основных вирусов гепатита — A, B, C, D и E.

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Ранее сообщалось, что в 2025 году в стране выявили более 58 тысяч пациентов с хроническим гепатитом C. Рост числа зарегистрированных случаев связан прежде всего с улучшением диагностики и активным выявлением заболевания, а не с увеличением числа новых заражений.

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Милена Скрипальщикова
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