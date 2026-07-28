«Ласковый убийца» без симптомов: Life.ru выяснил, зачем здоровому человеку нужен скрининг на гепатит

Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля. Заболевание способно годами протекать незаметно, а затем проявиться уже на стадии фиброза или цирроза. Руководитель Центра эпидемически значимых инфекций ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, врач-инфекционист, к.м.н. Александр Дмитриев объяснил Life.ru, почему скрининг на гепатит важен даже для тех, кто чувствует себя здоровым.

Существует несколько типов гепатита. Гепатиты А и Е передаются энтеральным путём (через рот), их ещё называют «болезнью грязных рук», и они, как правило, не переходят в хроническую форму. Гепатиты B, C, D передаются через кровь и повреждённые кожные покровы. Самым заразным из них является гепатит В, поскольку заразиться можно при минимальных манипуляциях: маникюр, педикюр, косметические процедуры, если инструменты недостаточно обработаны.

Внимание мирового здравоохранения сосредоточено именно на гепатитах В и С, так как они переходят в хроническую форму, широко распространены и опасны тяжёлыми последствиями (цирроз и рак печени). При этом эти типы являются хорошо контролируемыми: гепатит С эффективно лечится современными лекарственными препаратами, а против гепатита В существует вакцина, включённая в национальный календарь прививок, которая также защищает и от гепатита D.

«Гепатит С не зря называют «ласковым убийцей»: заболевание может долго не беспокоить. Именно для выявления таких скрытых пациентов без явных проявлений и нужен скрининг», — отмечает эксперт.

Диагностика гепатита состоит из нескольких этапов: — Скрининговые тесты на антитела (для гепатита С) и австралийский антиген (для гепатита В). — Подтверждение диагноза обнаружением самого вируса в крови методом ПЦР. — Определение степени повреждений, нанесённых вирусом организму по биохимическому анализу крови, общему анализу крови. — Ультразвуковое исследование, включая эластометрию (фиброскан). Эластометрия во многих случаях позволяет избежать необходимости делать пункционную биопсию печени.

​В России скрининг на гепатит С включён в программу диспансеризации для максимального охвата населения диагностикой с целью выявления заболевания на ранней стадии.

Мы давно прошли те времена, когда гепатит считался болезнью неблагополучных слоев. Сейчас большинство пациентов — социально адаптированные люди, ведущие относительно здоровый образ жизни. Они могли заразиться при косметических процедурах, в салонах красоты. Гепатит может совершенно не беспокоить годами, а потом вдруг проявиться уже продвинутой стадией фиброза или циррозом — при том, что биохимия крови могла долго быть в норме. Поэтому так важен регулярный «чек-ап», включая проверку маркеров на гепатиты. Знать свой гепатитный статус — это хороший тон в современной активной жизни, где проводится множество манипуляций. Александр Дмитриев Руководитель Центра эпидемически значимых инфекций ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, врач-инфекционист, к.м.н.

В первом полугодии 2026 года скрининг на гепатит С в Московской области прошли более 470 тысяч человек — в 9,5 раз больше, чем годом ранее. Сегодня лечение гепатита С проводится бесплатно по полису ОМС. Терапия длится всего 6–12 недель и не требует серьёзных ограничений в привычной жизни. После курса контрольный анализ показывает, что 95–98% пациентов полностью излечиваются.