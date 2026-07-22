Россиянам объяснили, почему гепатит С называют «ласковым убийцей» и как его выявить

В первом полугодии 2026 года скрининг на гепатит С в Московской области прошли более 470 тысяч человек — в 9,5 раз больше, чем годом ранее, рассказала заместитель министра здравоохранения Подмосковья Ольга Отдельнова в эфире «Радио 1». По словам врача, это говорит о росте заботы жителей о своём здоровье, однако главная проблема остаётся в том, что многие даже не подозревают о болезни.

«Гепатит C — это редкий случай в медицине, когда у нас на руках есть почти стопроцентное лекарство. Но человек просто не знает, что болен», — отметила Отдельнова.

Она пояснила, что заболевание может годами протекать бессимптомно, поэтому его называют «ласковым убийцей». Современная задача врачей — выявлять инфекцию на ранней стадии, а не ждать, пока пациент сам придёт с жалобами.

Специалист подчеркнула, что сегодня лечение гепатита С проводится бесплатно по полису ОМС. Терапия длится всего 6–12 недель и не требует серьёзных ограничений в привычной жизни. После курса контрольный анализ показывает, что 95–98% пациентов полностью излечиваются. Отдельнова призвала жителей не откладывать обследование, чтобы избежать тяжёлых последствий в виде цирроза и фиброза печени.

Ранее сообщалось, что офисные кулеры могут стать рассадником бактерий и плесени, предупредила доктор биологических наук Асият Абдуллаева. Тёплая влажная среда способствует росту микроорганизмов, и если аппарат не чистить, вода становится опасной. Признаки загрязнения — неприятный вкус, белые хлопья накипи, слизь вокруг краников и биоплёнка в гнезде для бутыли (от прозрачной до чёрной).