Попова: Россия справилась с гепатитом В

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия «справилась с гепатитом B». По её словам, сейчас в стране фиксируются самые низкие показатели заболеваемости за всю историю наблюдений.

Заявление прозвучало на полях II Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными болезнями, которая походит в Конго, на фоне разговора о вакцинации и профилактике инфекций. Попова подчеркнула, что регистраций этого заболевания в России сейчас «буквально единицы», и именно поэтому она говорит о фактическом контроле над инфекцией.

Напомним, что ещё в мае 2025 года Попова говорила, что с 2007 года заболеваемость гепатитом B в России снизилась в 16,5 раза, а острый гепатит B среди детей фактически ликвидирован благодаря прививкам в первые сутки жизни. Нынешнее заявление выглядит как продолжение той же линии — с акцентом на то, что массовая вакцинация дала устойчивый эффект.

В целом это укладывается и в более широкий европейский тренд. ВОЗ ранее сообщала, что в странах региона благодаря программам иммунизации число зарегистрированных случаев острого гепатита B за последние годы резко сократилось.

Гепатит B — это вирусная инфекция, которая поражает печень и может протекать как остро, так и хронически. Он передаётся через кровь и другие биологические жидкости: от матери ребёнку при родах, при незащищённом сексе, через нестерильные иглы, тату-инструменты и любые заражённые острые предметы. Опасность в том, что болезнь нередко долго идёт почти без симптомов, но при хроническом течении может привести к циррозу и раку печени. При этом от гепатита B хорошо защищает вакцина — именно массовая прививочная кампания считается главным способом сдерживать инфекцию.