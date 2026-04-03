Бесплатный скрининг на гепатит С и оплачиваемый отгул: Что изменилось в программе диспансеризации

Программа диспансеризации в России с этого года стала шире. Об этом RT рассказал глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Теперь все граждане старше 25 лет могут раз в десятилетие бесплатно сдать анализ на гепатит С.

«В первую очередь такое нововведение направлено на раннее выявление вирусных гепатитов для своевременного старта лечения и снижения рисков развития тяжёлых осложнений, таких как цирроз и рак печени. Важно, что такой скрининг будет проводиться в рамках обязательной бесплатной диспансеризации для всех, кто имеет полис ОМС», — пояснил парламентарий.

Также в обновлённую программу включили тест на вирус папилломы человека для женщин. Мужчинам после 45 лет предложат сдавать кровь на ПСА (простатспецифический антиген) с периодичностью раз в 3–5 лет — для раннего выявления риска рака предстательной железы.

Леонов напомнил, что профосмотр можно пройти всего за один день. Граждане младше 40 лет — раз в три года, старше 40 — ежегодно. Предпенсионерам и пенсионерам положено два оплачиваемых дня в год. Также для прохождения диспансеризации работающим дают оплачиваемый выходной.

Ранее Life.ru рассказывал, что включение вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь прививок находится на финальной стадии согласования. Как ожидается, после завершения выпуска отечественного препарата и утверждения всех необходимых документов вакцинация станет бесплатной для граждан — предположительно, с 2027 года.