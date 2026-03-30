Удар по сердцу и лёгким: Почему школьная диспансеризация часто не выявляет сколиоз и чем это грозит

Сколиоз у детей часто остаётся незамеченным, хотя может приводить к серьёзным последствиям. Об этом Life.ru рассказала травматолог-ортопед «СМ-Клиника» для детей Анастасия Ваулина.

Сколиоз — распространённое заболевание у детей школьного возраста, которое без своевременной коррекции может привести не только к проблемам с позвоночником, но и дыхательной и сердечно-сосудистой системах. Это боковое искривление позвоночника, которое со временем сопровождается его винтообразной деформацией. И довольно часто оно возникает именно в школьном возрасте, поскольку с началом обучения нагрузка на позвоночник существенно возрастает: увеличивается время, проводимое в сидячем положении, появляется необходимость носить тяжёлый рюкзак, формируются устойчивые неправильные позы. Анастасия Ваулина Травматолог-ортопед «СМ-Клиника» для детей

Родителям следует понимать, что без своевременного лечения сколиоз может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем у ребёнка. В частности, приводить к смещению и сдавлению внутренних органов, перегрузке мышц спины и межпозвонковых дисков. В дальнейшем это повышает риск хронической боли в спине, развития остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков.

На ранних стадиях заболевание хорошо поддаётся коррекции, вплоть до полного устранения деформации. Однако при прогрессировании искривления возможности консервативного лечения значительно снижаются, а в тяжёлых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Кроме того, выраженный сколиоз может негативно влиять на работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, снижать выносливость ребёнка и ухудшать качество жизни. Поэтому при первых признаках заболевания необходимо обратиться за помощью к специалисту. К таким симптомам можно отнести асимметрию плеч, лопаток или таза. Дети также могут жаловаться на умеренные ноющие боли в шее или межлопаточной области, особенно при длительном сидении. При этом сама деформация позвоночника нередко остаётся незамеченной родителями, тогда как косвенные признаки — например, разная высота плеч или лопаток — более очевидны. И, так как начальные проявления сколиоза могут остаться без внимания родителей, ключевую роль играют профилактические осмотры.

Здоровому ребёнку рекомендуется проходить осмотр у врача-ортопеда не реже одного раза в год. Оптимально проводить его в конце учебного года, чтобы при выявлении отклонений было достаточно времени на коррекцию в период каникул. Это особенно важно для подростков, у которых наблюдаются пиковые нагрузки и активный рост.

«Школьная диспансеризация направлена на раннее выявление подобных нарушений, однако существующие интервалы между обязательными осмотрами достаточно велики. В периоды активного роста — между 6 и 12, а также 14 и 17 годами — деформация позвоночника может прогрессировать довольно быстро. Поэтому практикующие ортопеды рекомендуют не ограничиваться регламентированными сроками и контролировать состояние осанки ребёнка ежегодно», — отмечает специалист.

Своевременная диагностика позволяет не только остановить развитие сколиоза, но и избежать серьёзных последствий в будущем, включая хронические боли, ограничения физической активности и необходимость сложного лечения.

