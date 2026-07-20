Убил гепатит: Ангелина Вовк раскрыла обстоятельства смерти вдовы Юрия Николаева

Последние месяцы жизни вдова известного телеведущего Юрия Николаева Элеонора Николаева провела в больнице, она умерла от гепатита C. Об этом сообщила телеведущая Ангелина Вовк, раскрыв причину смерти супруги легендарного ведущего программы «Утренняя звезда».

«Элеоноры не стало в больнице. У неё инсульт был 19 мая, и после него она не вышла. Врачи боролись за её жизнь, но спасти не удалось. Гепатит C стал причиной смерти», — рассказала Вовк в беседе с ТАСС.

Кончина вдовы вызвала сильные переживания у многих коллег Юрия Николаева. Андрей Малахов в социальных сетях проникновенно высказался о супружеской паре, вспомнив, как они вместе приходили к нему на интервью. По словам шоумена, Элеонора всегда ждала мужа со съёмок, независимо от того, во сколько они заканчивались, и они составляли одно целое — венчанная пара с любовью с первого взгляда.

Напомним, что Элеонора Николаева ушла из жизни через восемь месяцев после смерти своего супруга — известного телеведущего Юрия Николаева. Прощание с Элеонорой Николаевой прошло скромно — без внимания прессы. Её похоронили 12 июля на Троекуровском кладбище, рядом с супругом. На церемонии были лишь самые близкие.