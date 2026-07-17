В Москве простились с Элеонорой Николаевой: Вдову легендарного телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище
В Москве проводили в последний путь супругу народного артиста Юрия Николаева
Обложка © ТАСС / Филиппов Алексей
В Москве состоялась церемония прощания и похороны Элеоноры Николаевой, супруги известного народного артиста России и телеведущего Юрия Николаева. 74-летняя Элеонора Александровна скончалась 12 июля.
Местом её последнего упокоения стало Троекуровское кладбище (21-й участок). Родственники приняли решение похоронить её рядом с мужем, который ушёл из жизни 4 ноября 2025 года. На месте захоронения сейчас много живых цветов — близкие и поклонники принесли алые и белые розы, лилии, ирисы и альстромерии, чтобы отдать дань памяти паре, которая долгие годы была образцом верности и преданности.
После ухода Юрия Александровича его спутница жизни прожила чуть больше восьми месяцев. Николаев скончался 4 ноября 2025 года на 77-м году жизни. Причиной назвали осложнения, вызванные продолжительной борьбой с онкологией.
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