В Москве простились с Элеонорой Николаевой: Вдову легендарного телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище

Местом её последнего упокоения стало Троекуровское кладбище (21-й участок). Родственники приняли решение похоронить её рядом с мужем, который ушёл из жизни 4 ноября 2025 года. На месте захоронения сейчас много живых цветов — близкие и поклонники принесли алые и белые розы, лилии, ирисы и альстромерии, чтобы отдать дань памяти паре, которая долгие годы была образцом верности и преданности.