«Ласковый убийца» не спрячется: Врачи нашли почти 60 тысяч больных гепатитом C в России

Более 58 тысяч пациентов с хроническим гепатитом C выявили в России в 2025 году. Рост показателя связан с улучшением диагностики, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

По его словам, обнаружение большого числа заболевших в данном случае нельзя считать негативным признаком. Врачи находят людей, заразившихся ранее, и включают их в программу лечения.

«И это означает, что мы действительно стали активно, хорошо выявлять пациентов. То есть это не признак проблемы, в данном случае это хорошо», — сказал Чуланов.

Главная опасность инфекции заключается в её скрытом течении. Человек может годами не замечать симптомов и обратиться за медицинской помощью, когда печень уже серьёзно повреждена.

«Наша задача как раз — не допустить этого, выявить это как можно раньше на раннем этапе и вылечить пациента, чтобы он остался здоров», — подчеркнул специалист.

Для своевременной диагностики исследование на гепатит C включили в федеральную программу диспансеризации. Бесплатное обследование позволяет обнаружить заболевание до развития тяжёлых осложнений.

Ранее россиянам объяснили, почему гепатит С называют «ласковым убийцей» и как его выявить. По словам врача, сегодня лечение гепатита С проводится бесплатно по полису ОМС.