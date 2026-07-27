«Ласковый убийца» не спрячется: Врачи нашли почти 60 тысяч больных гепатитом C в России
В России выявили более 58 тысяч пациентов с гепатитом C в прошлом году
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Более 58 тысяч пациентов с хроническим гепатитом C выявили в России в 2025 году. Рост показателя связан с улучшением диагностики, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.
По его словам, обнаружение большого числа заболевших в данном случае нельзя считать негативным признаком. Врачи находят людей, заразившихся ранее, и включают их в программу лечения.
«И это означает, что мы действительно стали активно, хорошо выявлять пациентов. То есть это не признак проблемы, в данном случае это хорошо», — сказал Чуланов.
Главная опасность инфекции заключается в её скрытом течении. Человек может годами не замечать симптомов и обратиться за медицинской помощью, когда печень уже серьёзно повреждена.
«Наша задача как раз — не допустить этого, выявить это как можно раньше на раннем этапе и вылечить пациента, чтобы он остался здоров», — подчеркнул специалист.
Для своевременной диагностики исследование на гепатит C включили в федеральную программу диспансеризации. Бесплатное обследование позволяет обнаружить заболевание до развития тяжёлых осложнений.
Ранее россиянам объяснили, почему гепатит С называют «ласковым убийцей» и как его выявить. По словам врача, сегодня лечение гепатита С проводится бесплатно по полису ОМС.
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