Что близкие узнают о нас после смерти, открыв историю браузера и соцсети: 7 фактов

Пароль от почты, забытые чаты, лайки под старыми постами — обычно мы не думаем об этом как о наследии. Но именно эти цифровые крохи однажды окажутся в руках наших родных, когда нас самих уже не будет рядом. Пользователи Reddit обсудили, что близкие узнают о них после смерти, если откроют аккаунты и историю браузера, — тема щепетильная. Life.ru разбирался, какие секреты хранит цифровая жизнь и что от человека останется в Сети после кончины.

Цифровая жизнь не заканчивается вместе с человеком

Что происходит с аккаунтами в соцсетях после смерти человека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / antoniodiaz

Пока родственники организуют похороны, аккаунты умершего продолжают существовать как ни в чём не бывало: сохраняют подписки, историю запросов и все переписки. У живого человека всё это выглядит частной территорией, куда чужим вход закрыт. После смерти граница стирается: доступ к цифровому следу получают либо родственники, либо сама платформа, а иногда — никто и профиль просто зависает в Интернете навсегда.

Мемориальные страницы: вежливая версия цифровой смерти

Крупные зарубежные соцсети давно придумали формат страницы памяти: профиль остаётся видимым, но перестаёт предлагать себя в друзья и напоминать о днях рождения. Российские сервисы вроде «ВКонтакте» решают вопрос проще — через техподдержку и свидетельство о смерти. В обоих случаях внешняя оболочка сохраняется бережно, а вот к содержимому — перепискам и личным настройкам — доступ остаётся закрытым даже для самых близких людей.

Переписки, которые не отдают даже вдовам

Почему родственники не могут прочитать личные сообщения умершего. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Большинство платформ не выдают личные сообщения родственникам, каким бы близким ни было родство. Смерть одного из собеседников не отменяет права второго на тайну переписки. Человек может получить по наследству от родственника квартиру и машину, но не имеет способа получить доступ к разговорам, которые тот вёл годами. Похожим образом устроена и физическая память о человеке — иногда близким остаётся не переписка, а частица тела в украшении.

Облака, подписки и цифровые архивы, о которых забывают

У человека обычно остаются облачные хранилища с фотографиями, заметки, старые документы, подписки на сервисы и даже виртуальная валюта в играх. Без заранее оставленных инструкций родственники либо не находят всё это годами, либо теряют доступ навсегда из-за забытого пароля. Цифровой архив жизни человека куда обширнее, чем кажется: переписка — лишь верхний слой, а под ним лежат данные, о существовании которых владелец мог давно забыть.

Что на самом деле обнаруживают родные

Что рассказывают тайные подписки и переписка о настоящем характере человека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ostanina Ekaterina

Пользователи Reddit сходятся в одном: самые неожиданные находки — не порочащие тайны, а... совсем другой человек. Кто-то годами анонимно поддерживал незнакомцев в трудную минуту, кто-то писал стихи, которые никому не показывал, кто-то придерживался взглядов, о которых молчал за семейным столом. Аккаунт превращается в отдельную, параллельную биографию: там человек честнее, откровеннее и порой смелее, чем в разговорах с самыми близкими людьми.

Цифровое завещание: как заранее решить судьбу своих аккаунтов

Есть сервисы, которые позволяют назначить доверенное лицо, которое получит ограниченный доступ после смерти владельца, или указать, что делать со страницей: удалить или оставить как есть. Отдельные сервисы для цифрового завещания помогают распределить пароли по категориям доступа. Даже тело исторической фигуры десятилетиями приходится защищать по всем правилам, что уж говорить о цифровой личности обычного человека.

Искусственный интеллект и будущее цифрового бессмертия

Искусственный интеллект и цифровое бессмертие: чат-боты по переписке умерших. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Garun.Prdt

Отдельные компании уже сейчас предлагают довольно спорную услугу. Они обучают чат-ботов на переписке и постах умершего человека, чтобы родственники могли получить хотя бы иллюзию продолжающегося диалога. Технология, ожидаемо, вызывает множество обсуждений: одни видят в ней утешение, другие — тревожную подмену живой памяти алгоритмом. Пока формат ограничивается текстовыми ответами, но разработчики говорят о планах на голос и видео, а значит, вопрос цифрового следа скоро станет ещё острее.

История с Reddit обнажила простую вещь: аккаунт человека часто честнее его самого при жизни. Там остаются подписки, которых стеснялись, слова поддержки незнакомцам, взгляды, которые боялись озвучить дома. Life.ru уже собирал похожие откровенные истории пользователей Reddit — на этот раз о самой сильной физической боли, которую пережили обычные люди. Возможно, стоит иногда самим заглядывать в собственную цифровую жизнь — на случай, если однажды это сделает кто-то другой.