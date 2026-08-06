Массовый сбой Интернета в России 6 августа: что не работает и когда восстановят связь

Днём 6 августа пользователи из разных регионов России почти одновременно столкнулись с недоступностью сайтов, приложений, маркетплейсов, банковских сервисов и услуг связи. Основная волна жалоб началась около 13:00 мск. Это был не полный шатдаун российского Интернета: часть ресурсов продолжала открываться, а доступность сайтов зависела от оператора, региона и типа подключения.

К 13:40 мск сервисы мониторинга фиксировали проблемы примерно у 30 сайтов и приложений. Пользователи жаловались на маркетплейсы, поисковики, сайты по продаже билетов, банки и некоторые мобильные сети. На Ozon в момент пика поступило около 1100 жалоб за час, на «Ростелеком» — более 400, на «Яндекс» — около 370.

Позже «Ростелеком» подтвердил кратковременный технический сбой. По данным компании, неполадки продолжались 29 минут и отразились на доступности части интернет-ресурсов. К 15:22 мск оператор сообщил, что его сеть и инфраструктура работают в штатном режиме.

Что не работало во время массового сбоя 6 августа

Жалобы поступали на сервисы из нескольких не связанных друг с другом категорий:

— маркетплейсы (Ozon и Wildberries);

— сайт и услуги «Ростелекома»;

— сайт и приложение РЖД;

— отдельные банковские приложения;

— некоторые приложения мобильных операторов;

— видеосервисы, соцсети и развлекательные платформы.

Это не означает, что перечисленные сервисы полностью отключились по всей России. Одни пользователи не могли открыть приложение, у других не загружались только изображения или личный кабинет, а у части аудитории всё продолжало работать. Такая разница характерна для проблем с маршрутизацией трафика или инфраструктурой оператора доступа: один и тот же сайт может открываться через одну сеть и не работать через другую.

Когда начался сбой Интернета 6 августа

Первые заметные одновременные всплески жалоб появились около 13:00 мск. Примерно через 40 минут мониторинговые площадки уже сообщали о проблемах у десятков крупных ресурсов.

Краткая хронология событий:

Около 13:00 мск. Начался резкий рост жалоб на сайты, приложения и услуги связи.

К 13:40 мск. Проблемы фиксировались примерно у 30 российских сервисов и приложений.

В 14:42 мск. В СМИ появилась версия о возможных неполадках в инфраструктуре Akamai. Она основывалась на предположении источника на телекоммуникационном рынке.

К 15:22 мск. «Ростелеком» подтвердил собственный 29-минутный инцидент и сообщил о штатной работе сети и инфраструктуры.

Таким образом, основная массовая волна сбоя продолжалась недолго. Однако отдельные пользователи могли сталкиваться с проблемами и позднее — например, из-за региональных ограничений мобильного Интернета, локальных аварий или ещё не восстановившихся приложений.

Почему одновременно перестали открываться разные сайты

Сайт, приложение и интернет-провайдер могут принадлежать разным компаниям, но использовать общие каналы передачи данных, центры обработки, системы защиты, DNS-сервисы или маршруты до пользователей.

Если проблема возникает на одном из крупных участков такой цепочки, внешне это выглядит так, будто одновременно «сломались» десятки независимых сайтов. На самом деле сами серверы сервисов могут продолжать работать, но часть пользователей не может установить с ними соединение.

«Ростелеком» подтвердил, что его кратковременный инцидент повлиял именно на доступность части интернет-ресурсов. Это объясняет по крайней мере часть жалоб, однако оператор не раскрыл подробную техническую причину неполадок.

Подробнее о том, как операторы и регулятор могут менять маршрутизацию трафика, Life.ru рассказывал в материале о ручном управлении российским сегментом Интернета.

Правда ли, что причиной сбоя стала Akamai

Достоверно утверждать, что массовый сбой 6 августа произошёл из-за Akamai, нельзя.

Эту версию высказал источник Forbes на телекоммуникационном рынке. По его предположению, проблемы могли возникнуть у компаний, использующих инфраструктуру международного провайдера. Это было именно предположение собеседника, а не заявление Akamai, российского регулятора или оператора связи.

Публичная страница состояния систем Akamai не подтверждает масштабную аварию 6 августа: напротив этой даты указано, что инцидентов не зарегистрировано. Поэтому версия о «падении Akamai» остаётся неподтверждённой.

На данный момент подтверждён только кратковременный сбой в сети «Ростелекома». Его первопричина публично не названа.

Чем этот сбой отличается от региональных отключений мобильного Интернета

В последние месяцы перебои мобильного Интернета регулярно возникают в отдельных регионах. Такие ограничения обычно:

— действуют на конкретной территории;

— затрагивают прежде всего передачу данных через мобильные сети;

— могут не влиять на домашний и офисный Wi-Fi;

— иногда оставляют доступ только к ресурсам из «белого списка».

Сбой 6 августа выглядел иначе. Жалобы практически одновременно поступили на множество не связанных между собой сайтов и приложений, а «Ростелеком» подтвердил неполадки, повлиявшие на доступность интернет-ресурсов. Это указывает на отдельный инфраструктурный инцидент, а не только на привычные региональные ограничения мобильной связи.

При этом два явления могли происходить одновременно. В некоторых регионах мобильный Интернет мог оставаться ограниченным и после завершения общего сбоя. Поэтому у одного пользователя связь восстановилась полностью, а у другого по-прежнему мог не работать мобильный Интернет.

Life.ru ранее собрал полный перечень сайтов и приложений, работающих по «белым спискам» при ограничении мобильного Интернета.

Поможет ли переход с мобильного Интернета на Wi-Fi

Переход на Wi-Fi может помочь, но только если телефон и роутер используют разные сети.

Например, если в регионе ограничена мобильная передача данных, а домашний Интернет подключён по кабелю, Wi-Fi, скорее всего, продолжит работать. Минцифры ранее поясняло, что региональные меры безопасности обычно затрагивают мобильные сети, а ограничивать фиксированный Интернет для этих целей необходимости нет.

Но если домашний Интернет и мобильная связь зависят от одного и того же оператора или проблемного маршрута, переключение ничего не изменит. Аналогичная ситуация возможна в общественных сетях Wi-Fi, которые сами подключены через затронутого провайдера.

Проверить это можно следующим образом:

Отключить Wi-Fi и попробовать открыть сайт через мобильную сеть.

Затем отключить мобильные данные и подключиться к Wi-Fi.

Проверить не один, а несколько сайтов и приложений.

По возможности протестировать связь через другого оператора.

Если сайт работает через одну сеть и не открывается через другую, проблема, скорее всего, находится не на стороне самого сайта, а на маршруте конкретного провайдера.

Нужно ли перезагружать роутер и телефон

Однократная перезагрузка может помочь восстановить соединение после завершения сбоя, но многократно выключать роутер или сбрасывать его до заводских настроек не нужно.

Сначала стоит:

— включить и выключить авиарежим;

— переключиться между мобильной сетью и Wi-Fi;

— полностью закрыть и заново открыть приложение;

— проверить сайт в другом браузере;

— подождать несколько минут, если оператор уже сообщил о восстановлении.

Сброс настроек роутера не устранит неполадки на магистральной сети или стороне провайдера, но может удалить сохранённые параметры подключения и только усложнить восстановление связи.

Когда полностью восстановят Интернет

Основной подтверждённый инцидент уже завершился. «Ростелеком» сообщил, что неполадки продолжались 29 минут и после этого сеть вернулась к штатной работе.

Единого срока восстановления для всей России нет, поскольку после массовой волны могли сохраняться отдельные региональные ограничения и локальные сбои. Если домашний Интернет не работает спустя несколько часов, а у соседей с другим провайдером связь есть, следует проверить информацию именно своего оператора.

Если не работает только мобильная передача данных, но доступны звонки, СМС и домашний Wi-Fi, проблема может быть связана с отдельными ограничениями в регионе, а не с продолжающимся общероссийским сбоем.

Главное о сбое Интернета 6 августа

Массовые жалобы начались около 13:00 мск и затронули десятки российских сайтов и приложений.

«Ростелеком» подтвердил кратковременный 29-минутный сбой, который повлиял на доступность части интернет-ресурсов. Позднее оператор сообщил о штатной работе сети.

Версия о том, что причиной стала Akamai, официально не подтверждена. Публичная страница компании не зафиксировала инцидента 6 августа.

Переход на Wi-Fi поможет, если проблема касается только мобильной сети или конкретного оператора. Если обе сети используют затронутый маршрут, сайты могут не открываться и через Wi-Fi.

Основная волна сбоя завершилась, но отдельные локальные и региональные перебои могут сохраняться.