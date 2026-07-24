Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Twitch и PlayStation
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Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса для стриминга Twitch и сети PlayStation. Об этом следует из данных профильного портала Downdetector.
Известно, что сбои начались около получаса назад. В чём причина, не указывается.
Ранее на сбои пожаловались пользователи нейросети ChatGPT от OpenAI. Известно, что об этом заявляли юзеры со всего мира.
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