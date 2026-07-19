Пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с массовыми сбоями

Пользователи чат-бота от OpenAI столкнулись с массовыми техническими проблемами, из-за которых доступ к сервису оказался заблокирован для многих людей одновременно. Сбои фиксируются в разных странах мира, сообщают профильные ресурсы, отслеживающие работу онлайн-сервисов.

Проблемы с функционированием платформы начались внезапно: пользователи не могут авторизоваться на сайте или отправить запросы. В OpenAI пока не прокомментировали ситуацию и не назвали сроки восстановления работы сервиса.

Ранее сообщалось о масштабных сбоях в работе Facebook* и Instagram*. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при входе в аккаунты через браузерные версии — на экране появлялось уведомление о временной недоступности страниц. Данные о неполадках фиксировал портал Downdetector. У части пользователей профили не открывались ни в приложениях, ни через браузеры, даже после смены гаджета.

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