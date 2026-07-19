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19 июля, 15:54

Пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с массовыми сбоями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Пользователи чат-бота от OpenAI столкнулись с массовыми техническими проблемами, из-за которых доступ к сервису оказался заблокирован для многих людей одновременно. Сбои фиксируются в разных странах мира, сообщают профильные ресурсы, отслеживающие работу онлайн-сервисов.

Проблемы с функционированием платформы начались внезапно: пользователи не могут авторизоваться на сайте или отправить запросы. В OpenAI пока не прокомментировали ситуацию и не назвали сроки восстановления работы сервиса.

Пользователи Steam по всему миру столкнулись с массовым сбоем
Пользователи Steam по всему миру столкнулись с массовым сбоем

Ранее сообщалось о масштабных сбоях в работе Facebook* и Instagram*. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при входе в аккаунты через браузерные версии — на экране появлялось уведомление о временной недоступности страниц. Данные о неполадках фиксировал портал Downdetector. У части пользователей профили не открывались ни в приложениях, ни через браузеры, даже после смены гаджета.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

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Александра Мышляева
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