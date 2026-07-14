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14 июля, 19:26

Пользователи Steam по всему миру столкнулись с массовым сбоем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Casimiro PT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Casimiro PT

Игроки по всему миру столкнулись с проблемами в работе платформы Steam. Информацию о неполадках фиксирует сайт Downdetector. Этот ресурс отслеживает перебои в функционировании популярных интернет-сервисов.

Сбой начался примерно в 19:23 по московскому времени. Сообщения о проблемах пришли из США, Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и других государств.

Основная масса пользователей не имеет возможности подключиться к серверу. Также люди испытывают трудности при входе в учётную запись и запуске игр.

Российский мониторинговый ресурс «сбой.рф» зафиксировал падение платформы после 20:00. К этому моменту более 500 человек из России оставили жалобы на неработоспособность сервиса.

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Steam — это цифровая площадка для покупки и загрузки компьютерных игр. Аудитория платформы превышает 100 миллионов человек.

В этот же день российские пользователи столкнулись с перебоями в работе сервисов Google. У части аудитории не открывалась поисковая система. Другие люди испытывали трудности с загрузкой сайтов через браузер Chrome.

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Лия Мурадьян
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