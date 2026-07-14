Короткий домен Telegram t.me вновь заработал по всему миру после сбоя

Короткий домен Telegram t.me вновь стал доступен пользователям по всему миру. В доступности убедился Life.ru

Сервис перестал открываться вечером 13 июля. Причиной назывались введённые ограничения. Теперь браузеры снова обрабатывают короткие ссылки мессенджера. Пользователи могут переходить по ним без затруднений.

Через t.me открываются каналы, отдельные публикации и профили. Ранее такие адреса могли быть недоступны. Дополнительные подробности о причинах ограничений не приводятся.

Ранее пользователи Telegram по всему миру столкнулись со сбоем коротких ссылок с доменом t.me. Вечером 13 июля адреса перестали открываться через браузеры, а при переходе появлялась ошибка. При этом сам мессенджер продолжал работать в обычном режиме, а внутри приложения ссылки оставались доступными.