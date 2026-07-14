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13 июля, 22:09

Короткие ссылки Telegram перестали работать у пользователей по всему миру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Пользователи Telegram столкнулись со сбоем в работе коротких ссылок мессенджера. Ссылки с доменом t.me перестали открываться, из-за чего переходы через браузеры стали недоступны.

О проблеме начали массово сообщать вечером 13 июля. Как отмечают пользователи, при попытке перейти по короткой ссылке появляется ошибка, однако никаких официальных пояснений о причинах сбоя пока не поступало.

При этом сам мессенджер продолжает работать в обычном режиме. Внутри приложения ссылки открываются корректно, а проблемы возникают именно при переходе через браузеры.

По данным сервиса Downdetector, неполадки затронули пользователей по всему миру. Специалисты пока не сообщили, связано ли произошедшее с техническими работами или временным сбоем инфраструктуры.

Других нарушений в работе Telegram пользователи не отмечают. Доступ к чатам, сообщениям и основным функциям приложения сохраняется.

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Ранее Life.ru писал, что в июне крупный сбой в работе интернет-сервисов произошёл из-за проблем у компании Cloudflare. Тогда пользователи по всему миру столкнулись с перебоями доступа к десяткам популярных платформ, включая Reddit, Discord и другие сервисы. Некоторые сайты работали нестабильно или полностью переставали открываться.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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