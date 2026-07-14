Короткие ссылки Telegram перестали работать у пользователей по всему миру

Пользователи Telegram столкнулись со сбоем в работе коротких ссылок мессенджера. Ссылки с доменом t.me перестали открываться, из-за чего переходы через браузеры стали недоступны.

О проблеме начали массово сообщать вечером 13 июля. Как отмечают пользователи, при попытке перейти по короткой ссылке появляется ошибка, однако никаких официальных пояснений о причинах сбоя пока не поступало.

При этом сам мессенджер продолжает работать в обычном режиме. Внутри приложения ссылки открываются корректно, а проблемы возникают именно при переходе через браузеры.

По данным сервиса Downdetector, неполадки затронули пользователей по всему миру. Специалисты пока не сообщили, связано ли произошедшее с техническими работами или временным сбоем инфраструктуры.

Других нарушений в работе Telegram пользователи не отмечают. Доступ к чатам, сообщениям и основным функциям приложения сохраняется.

Ранее Life.ru писал, что в июне крупный сбой в работе интернет-сервисов произошёл из-за проблем у компании Cloudflare. Тогда пользователи по всему миру столкнулись с перебоями доступа к десяткам популярных платформ, включая Reddit, Discord и другие сервисы. Некоторые сайты работали нестабильно или полностью переставали открываться.