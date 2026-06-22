Упала половина Сети: Из-за сбоя у Cloudflare не работают Reddit, Discord, Twitter и десятки сервисов

Пользователи по всему миру не могут получить доступ к любимым сервисам — всё из-за сбоя в работе Cloudflare. Об этом следует из данных сервиса Downdetector.

В настоящий момент ряд популярных сервисов функционируют с перебоями: наблюдаются задержки ответов, периодические сбои соединения и нестабильность внешних интерфейсов. В числе таких сайтов и сервисов: Reddit, Discord, Twitter, FORTNITE, Zoom, Gemini, Google и многие другие.

А ранее уже фиксировался масштабный сбой, затронувший YouTube, Google и Cloudflare сразу во многих странах. По данным Downdetector, больше всего жалоб тогда пришлось на видеохостинг — около 332 тысяч обращений. Проблемы наблюдали пользователи в США и нескольких европейских странах, а перебои в работе Google, включая чат-бот Gemini, отмечали в Болгарии, Гонконге, Индии, Кении и других государствах.