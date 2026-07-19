Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Facebook* и Instagram*
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Пользователи Facebook* и Instagram* сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей. Проблемы возникли у людей из самых разных стран мира. Многие не смогли войти в свои аккаунты через браузерную версию. При попытке авторизации появлялось сообщение о временной недоступности страницы из-за технической неисправности. Данные о неполадках фиксирует портал Downdetector.
У некоторых пользователей профили не загружались ни в приложении, ни через браузер, даже после смены устройства. В Instagram* также появились сбои. Пользователи жалуются на проблемы с обновлением ленты, загрузкой публикаций и воспроизведением коротких видео.
Некоторые столкнулись с полностью белым экраном вместо содержимого приложения. О неполадках сообщили жители Франции, Израиля, Кувейта, ЮАР, Мексики, Польши, США и других стран. Причины сбоя пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что короткий домен Telegram t.me вновь стал доступен пользователям по всему миру. Причиной проблем назывались некие ограничения.
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