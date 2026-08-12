Не просто усталость: Какие заболевания скрываются за желанием прислониться к стене

Если вы постоянно ищете опору — прислониться к стене, косяку или перилам, — это может быть не просто вредной привычкой, а сигналом организма. Врач Александр Умнов в беседе с «Газетой.ru» объяснил, что такая потребность часто указывает на проблемы с мышцами, осанкой или даже дефицит важных веществ.

В идеале вертикальное положение удерживается скоординированной работой мышц корпуса, таза, спины и ног. Когда они ослаблены или перегружены, сохранять равновесие становится тяжело. Внешняя опора помогает снять нагрузку, но, по словам эксперта, проблему не решает. Особенно это актуально для тех, кто подолгу стоит на работе — мышцы спины и ног устают, появляется тяжесть и желание облегчить состояние.

Ещё одна возможная причина — плоскостопие или нарушение осанки. Если свод стопы уплощён, вес тела распределяется неправильно: нагрузка переходит на мышцы, таз перекашивается, а поясница испытывает лишнее напряжение. В таком случае облегчение могут принести ортопедические стельки, а не просто поиск стенки для опоры.

Нехватка железа, магния или витамина D тоже способна снизить общую выносливость. При анемии или дефиците микроэлементов мышцы быстрее устают даже от обычной статической нагрузки, и появляется ощущение слабости в ногах. Иногда это сопровождается синдромом беспокойных ног: неприятные ощущения в виде зуда или напряжения заставляют постоянно менять позу.

Врач советует обратить внимание на сопутствующие симптомы. Если желание облокотиться возникает регулярно и сочетается с онемением, головокружением, потемнением в глазах или отёками, лучше не откладывать визит к специалисту. В остальных случаях стоит пересмотреть физическую активность, рацион и проверить уровень ключевых микроэлементов.

А ранее Life.ru писал, что в России создали рекомендации по лечению саркопении — возрастной потери мышц. С возрастом число таких пациентов растёт: среди людей старше 90 лет доля больных достигает 57%.