В России создали рекомендации по лечению саркопении — возрастной потери мышц

В России разработали клинические рекомендации по лечению саркопении — болезни, при которой с возрастом теряется мышечная масса. С возрастом число таких пациентов растёт: среди людей старше 90 лет доля больных достигает 57%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Врачам рекомендуют проверять мышечную силу рук у всех пациентов с 60 лет. Также на каждом приёме советуют измерять вес и рост, считать индекс массы тела и оценивать окружность голени и плеча. Пациентам старше 60 лет назначают анализы на гемоглобин, ферритин, белок, кальций, креатинин и другие показатели.

Для улучшения подвижности могут порекомендовать консультацию травматолога-ортопеда, который поможет подобрать трость, ходунки, обувь или стельки. В лечении важно сочетать физические упражнения с коррекцией питания — увеличить белок, принимать витамины и минералы.

При необходимости направят к диетологу. Рекомендации подготовили несколько профессиональных ассоциаций. Ранее сообщалось, что тест-система для диагностики этого заболевания появится в России к 2028 году.

Ранее стало известно, что центр «Вектор» разрабатывает мРНК-вакцины против ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Сейчас проверяют, как препараты действуют на животных. Технология мРНК учит клетки создавать белок вируса, чтобы организм научился распознавать и бороться с инфекцией.