В России начали испытания вакцин против ВИЧ, энцефалита и оспы на животных

Центр вирусологии «Вектор» разрабатывает мРНК-вакцины против ВИЧ-1, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник учреждения Лариса Карпенко на конференции «Инженерная биология и биофармацевтика»

Сейчас специалисты проверяют, способны ли экспериментальные препараты вызывать необходимый иммунный ответ у лабораторных животных.

«На стадии изучения иммуногенности на лабораторных животных мРНК-вакцины против инфекций: оспы обезьян, ВИЧ-1/СПИД, клещевого энцефалита», — говорится в докладе Карпенко.

Технология мРНК передаёт клеткам инструкцию для создания белка, характерного для возбудителя. В ответ организм учится распознавать инфекцию и формирует защиту.

К преимуществам такого подхода относят сравнительно быстрый и простой процесс разработки по сравнению с классическими методами.

Кстати, в 2025 году самые высокие показатели заболеваемости ВИЧ зафиксировали на Чукотке, в Иркутской области и Алтайском крае. При этом в целом по России выявили более 45 тысяч новых случаев — на 13,4% меньше, чем годом ранее.