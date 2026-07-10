Роспотребнадзор назвал регионы с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в 2025 году

Показатели заболеваемости ВИЧ в 2025 году оказались самыми высокими в Чукотском автономном округе, Иркутской области и Алтайском крае. Такие данные приводятся в государственном докладе Роспотребнадзора, с которым ознакомился ТАСС.

По сравнению с 2024 годом общероссийская цифра снизилась на 13,4% и составила 31,23 случая на 100 тысяч жителей. Всего за минувший год в стране выявили более 45 тысяч новых случаев инфекции, что на 40% ниже среднего значения за многолетний период наблюдений.

Состав тройки регионов с наихудшей обстановкой относительно предыдущего года изменился. Иркутская область сумела несколько улучшить свои позиции и переместилась с первого на второе место. На Чукотке же, напротив, уровень заболеваемости вырос, и регион возглавил антирейтинг.

Ситуация осложнилась и в Алтайском крае, где показатели поражённости инфекцией ухудшились. В результате этот субъект федерации поднялся с пятой позиции сразу на третью.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что вакцина против ВИЧ, над которой работают специалисты учреждения, должна появиться в ближайшие два года. По его словам, определение точных сроков является самым сложным моментом для любого коллектива, занятого поиском средства от этой инфекции. При этом учёный подчеркнул, что текущий план исследований, который он представил ранее, будет неукоснительно выполнен в обозначенный период.