Бесплатно по ОМС: Онищенко рассказал, когда выращенные зубы станут доступны каждому

Выращенные из клеток пациента зубы в будущем смогут стать доступными по полису ОМС, как и привычное сегодня протезирование. Однако путь к этому будет долгим, и технология начнёт внедряться с эксклюзивных случаев. Об этом Life.ru рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Сначала оно будет очень эксклюзивным, а если всё пойдёт хорошо, то будет так же, как и протезирование сейчас, доступным всем. Мы не только думаем о том, чтобы зубы выращивать. Можно, допустим, из малодифференцированных клеток человека выращивать органы. Условно говоря, свою же почку вырастить или печень Геннадий Онищенко эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Эксперт напомнил, что сейчас пересадка органов требует донорского материала. Почки, как правило, отдают близкие родственники, а сердце люди ждут годами, пока появится подходящий трупный орган. Выращивание органа из клетки самого больного сняло бы проблему дефицита и отторжения.

«А когда станет возможным выращивать их из клетки того же человека, мы фактически повторим эволюцию в одном сегменте — не всего организма, а одного из его органов», — пояснил академик.

Он сравнил процесс с эмбриональным развитием: сначала яйцеклетка делится, затем формируется целый организм. Этот механизм учёным предстоит ускорить и применить к отдельным системам, в которых у человека возникает необходимость.

Онищенко отметил, что исследования в этой области уже ведутся, в том числе в Сеченовском университете. Однако практический результат — дело не ближайшего будущего.

«Пока это всё на уровне исследований, так что давайте будем надеяться. Но это не завтра придёт, к сожалению», — добавил он.

Напомним, что в Российском университете медицины научились выделять стволовые клетки из выпавших молочных зубов. В будущем их хотят использовать, чтобы выращивать новые зубы. Сейчас учёные рассматривают эти клетки как материал для хранения в криобанке. Их можно забирать, когда у детей выпадают молочные зубы, а потом применять в регенеративной стоматологии. Следующий шаг — научиться формировать из сохранённых клеток полноценный зачаток зуба, который после пересадки вырастет в новый.