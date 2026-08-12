Учёные из России нашли способ выращивания зубов взамен утерянных

Стволовые клетки из удалённых молочных зубов научились получать специалисты Российского университета медицины Минздрава. В будущем их рассчитывают использовать для создания зачатков новых зубов и последующей пересадки, рассказал ТАСС ректор вуза, главный внештатный специалист стоматолог Минздрава России Олег Янушевич.

Исследователи рассматривают такие клетки прежде всего как материал для будущего криобанка. Их можно было бы сохранять после удаления молочных зубов, а затем использовать в регенеративной стоматологии.

Следующий большой шаг — научиться формировать из сохранённого материала полноценный зубной зачаток, который после пересадки сможет развиться в новый зуб. По словам Янушевича, особенно востребованным такой подход мог бы стать для пациентов с большими стоматологическими проблемами. В перспективе выращенный собственный зуб рассматривается как один из возможных способов восстановить жевательную функцию.

Подобные технологии уже много лет исследуют за рубежом. В частности, японские учёные смогли добиться формирования и последующего развития биоинженерных зубных зачатков в экспериментах на животных. Исследования на крупных животных также показывали возможность получить функциональный зуб после трансплантации такого зачатка.

Однако до выращивания новых зубов из клеток молочного зуба пациента для обычной клинической практики ещё далеко. Работа российской команды пока создаёт один из необходимых элементов будущей технологии — источник и запас собственных стволовых клеток.

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